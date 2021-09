Ponteggi: la Liguria al terz'ultimo posto in Italia nonostante il superbonus fiscale del Governo

"Il bonus 110% ha una potenzialità devastante, che ha portato una grande ripresa dell'edilizia, ma anche una crisi del mercato perché la domanda ha superato l'offerta, e le imprese non sanno come gestirlo dal punto di vista finanziario e organizzativo per la realizzazione delle opere. Questo sia per la mancanza di manodopera, che per l'aumento dei costi dei materiali". A parlare è il presidente di Ance Liguria Emanuele Ferraloro, che commenta i dati forniti da Enea sul superbonus, che vede le imprese liguri al terzultimo posto tra le regioni che hanno approfittato del bonus fiscale.

"Sull'aumento dei prezzi dei materiali, a mio avviso a volte avvenuto in modo sconsiderato, il governo è intervenuto con un decreto, mentre sulla mancanza di manodopera c'è del lavoro da fare, e sarà la nostra sfida", continua Ferraloro.

Ance in una nota ha commentato i dati forniti da Enea: "Il forte 'appeal' del Superbonus continua ad essere pienamente osservabile nel mercato attraverso i dati del monitoraggio Enca-Mise. Al 31 agosto risultano infatti a livello italiano 37.128,00 interventi legati al Superbonus per un ammontare corrispondente di quasi 5,7 miliardi di euro. Si è registrata una fortissima accelerazione nei mesi di luglio e agosto 2021: risultano infatti interventi legati al Superbonus per un ammontare complessivo di oltre 2 mld (da 3,5 mld al 1 luglio a 5,7mld del 31 agosto, dei quali 3,9 mld già realizzati). La Liguria, pur essendo passata nello stesso lasso di tempo da 232 interventi a 356 e da un ammontare corrispondente di 35 milioni di euro a quasi 53 milioni (di cui quasi 33 ml già realizzati), continua a essere al terz'ultimo posto nella graduatoria delle regioni, seguita solo da Molise e Valle D'Aosta".