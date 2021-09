Fornitore abbigliamento: come trovare il migliore per specifiche categorie

Se hai scelto di avviare un’attività nel mondo dell’abbigliamento, sia essa online o offline, quello di cui hai bisogno è un fornitore abbigliamento che possa offrirti capi appartenenti a brand delle migliori marche e di qualità, consegnare il materiale che vuoi vendere in tempi rapidi e applichi dei prezzi concorrenziali da consentirti un buon margine di profitto; tutte caratteristiche che puoi trovare sul portale www.ghiraf.it vero e proprio punto di riferimento per chi vuol distinguersi.

Come avviare un business di abbigliamento

Per prima cosa devi assolutamente decidere qual è la tua nicchia di riferimento.

Al giorno d’oggi dove la concorrenza è elevata non puoi pensare di vendere di tutto e che sia destinato a tutti: per avere successo bisogna avere una propria nicchia, meglio se ricercata, e portarla avanti.

Fatto questo devi definire un budget a disposizione e preparare un piano di azione meglio definito come Business Plan che ti servirà per capire quali soldi investire e in che modo: quale parte investire per l’avvio, quale per la pubblicità e ancora quale da destinare all’acquisto del materiale da vendere.

Organizza la tua attività e definisci il metodo di azione.

Per avere successo è importante non lasciare nulla al caso ma pianificare bene ogni dettaglio dalla comunicazione allo studio del target di riferimento.

Trovare un fornitore abbigliamento per la tua nicchia

Come abbiamo affermato precedentemente, per realizzare un business di successo nel 2021, qualsiasi tipo esso sia, quello che è importante è avere una propria nicchia di mercato: non puoi pensare di poter vendere di tutto e riuscire a piacere a tutti, per quello ci sono già i colossi come Amazon ed eBay per citarne due.

Dovrai scegliere un tuo pubblico di riferimento, ad esempio donne over sessanta e iniziare a rifornire il tuo magazzino con capi rivolti sono a questo genere di target.

In questo modo avrai maggiori possibilità di diventare leader in questo settore ed essere riconosciuto tale.

Una volta che avrai creato la tua clientela, la pubblicità arriverà in automatico perché appunto verrai identificato da questo segmento di clienti come il punto di riferimento per l’abbigliamento donna over sessanta.

Come gestire il fornitore abbigliamento per il tuo business

Per poter gestire al meglio il tuo business ed il tuo fornitore abbigliamento il consiglio è quello di instaurare sin da subito un rapporto amichevole e definire regole e metodologie di lavoro.

Il fornitore abbigliamento definito anche grossista è la figura che si occupa di fare da intermediario tra le aziende di produzione del materiale e il rivenditore finale.

Si occupa infatti della scelta della merce da immettere nel mercato, reperire il materiale e renderlo disponibile al negozio finale che procederà poi alla vendita attraverso i canali al dettaglio (negozio fisico, e-commerce, bancarelle o per rappresentanza).

Definire a priori il metodo di lavoro è essenziale per poter gestire correttamente ed in modo profittevole il tuo business.

I punti principali da concordare con il grossista sono:

definire i tempi di consegna del materiale;

verificare la qualità del materiale richiedendo, con anticipo, l’invio di campioni di capi;

definire i tempi di pagamento e le modalità di pagamento;

Come avere un business di successo nel mondo dell’abbigliamento

La concorrenza ai giorni nostri è molto serrata e riuscire a fare la differenza diventa difficile, ma non impossibile.

Dopo aver definito la nicchia in base alla quale creare il tuo business, studia bene il target di riferimento, che cosa cercano e cosa vorrebbero provare ma che non trovano.

Frequenta i forum, i gruppi su Facebook e cerca di carpire le informazioni preziose che potrebbero farti fare la differenza.

Una volta raccolte queste informazioni sviluppa il tuo piano di comunicazione utilizzando immagini, testi ed elementi di facile comprensione ma soprattutto di facile attrazione per il tuo target e crea campagne pubblicitarie per farti notare.

Ciò significa che se vuoi vendere abbigliamento per donne over sessanta, non potrai avviare una campagna pubblicitaria utilizzando immagini che riportano foto di modelle alte, magre ed in abiti succinti; sarebbero troppo distanti dal tuo pubblico di riferimento.

Fatti aiutare anche dal tuo fornitore abbigliamento a reperire quanti più dati ed informazioni possibili per definire l'obiettivo comunicativo e delineare la buyer persona di riferimento.