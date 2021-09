Bordighera: una petizione di 'Italia Nostra' per dire no all'abbattimento dei pini in via Aldo Moro

Interviene ‘Italia Nostra’ in relazione all’abbattimento di sette pini marittimi in via Aldo Moro a Bordighera, anche dopo la petizione presentata in Comune.

Italia Nostra ha da subito affiancato le istanze del comitato bordigotto per la salvaguardia dei pini: “La prima cosa – evidenzia l’associazione nazionale - è stata una raccolta di firme per dimostrare che il problema non è soltanto del ‘solito gruppo ambientalista’, bensì riguarda una sensibilità sempre crescente dei cittadini che amano vivere in un ambiente salubre dove gli alberi (specialmente quelli sani e svettanti), costituiscono un patrimonio garantito di salubrità; la raccolta ha raggiunto 507 firme. Un architetto interessato alla causa dei pini ha anche elaborato una proposta di progetto alternativo. Nella nostra esperienza sappiamo che i progetti si possono variare, specialmente quando Amministrazioni illuminate capiscono l’importanza di ascoltare le varie anime del territorio”.

Insieme al ‘Comitato Spontaneo del Verde’, Italia Nostra ha inviato al Sindaco una petizione (scaricabile QUI), supportata da 507 firme e dalla proposta alternativa di progetto. La petizione chiede che il progetto per il rifacimento del marciapiede venga rivisto con l’obiettivo di mantenere i 7 pini rimasti: “Ci risulta – prosegue l’associazone - che in un intervento precedente nella stessa zona sono stati abbattuti dei pini dopo che lavori di cantiere ne avevano mortificato le radici, rendendoli instabili. Questi ulteriori 7 pini sono attualmente in buona salute e, secondo la valutazione dell’agronomo, rientrano tutti nelle categorie che richiedono semplice monitoraggio o interventi conservativi di manutenzione. In vista dei benefici che offrono è necessario prendere una chiara posizione per salvaguardarli. Perchè l’abbattimento degli alberi non diventi un accanimento, così come avviene in molte parti della Liguria, (ma anche Bordighera si è data piuttosto da fare: in Arziglia, in Corso Europa, sulla Romana vecchia, ecc.)”.

Italia Nostra propone anche di dotarsi di un opportuno regolamento del verde, farlo rispettare e adeguarlo sistematicamente per mantenere vivo un patrimonio che si ricostituisce in tempi lunghissimi: “Abbiamo richiesto in questi giorni un incontro in Comune – termina - prima concesso poi rinviato a data ancora ignota. Siamo in attesa di essere ascoltati, ma non vorremmo che la convocazione avvenisse per comunicarci l’avvenuto abbattimento dei sette pini per ineluttabili esigenze di…”.