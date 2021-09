Badalucco: successo di pubblico sabato per la 'Tana di Bertrand', Sindaco Orengo "Vorremmo riprendere gli scavi" (Foto)

Ottimo successo di pubblico, sabato scorso a Badalucco, per l’incontro voluto per fare un passo in più verso la valorizzazione del sito archeologico di Tana di Bertrand al ‘Giardin du Prevostu’.

“L’idea della serata - ha detto il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo - organizzata dal Comune con l'Istituto Internazionali Studi Liguri e la Sovrintendenza ai Beni Ambientali, risiede nella volontà di ricominciare a parlare di un sito archeologico tra i più importanti del Ponente. Come Amministrazione vorremmo portare la Soprintendenza a riprendere gli scavi, ma abbiamo intrapreso contatti con l'Ashmolean Museum di Oxford, dove ci sono molti reperti portati da Grace Mary Crowfoot, che cento anni fa salì fino alla Tana di Bertrand”.

Il Museo ha circa 200 reperti in magazzino ed altri catalogati. Uno dei più importanti, una collana, è in un museo di Roma e il Sindaco ha confermato di voler far partire gli scavi: “Per vedere se si trova dell’altro ma anche per creare un museo, in parte virtuale e in parte con foto o riproduzioni degli originali. Sperando di poterne trovare altri. C’è anche l’idea, visto il merito di Grace Mary Crowfoot, di intitolare a lei il museo, visto che ha avuto un ruolo fondamentale nell’archeologia ligure e su come vivessero le popolazioni liguri”.

L'iniziativa si è inserita nella terza edizione di 'Due giorni nella bellezza', rassegna ideata dall'associazione 'I cugini dei sentieri', in collaborazione con il Comune di Badalucco. Domenica, invece, si è svolta una escursione sul territorio, quest'anno, al passo della Mezzaluna, con l'ascensione al Carmo dei Brocchi.

Alla serata hanno partecipato relatori di alto profilo: il dott. Stefano Costa, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, provincia di Imperia e Savona; l'arch. Sandro Lorenzelli, presidente della sezione di Sanremo dell'Istituto Internazionale Studi Liguri; la dott.ssa Sara Chierici, della sezione di Sanremo dell'Istituto Internazionale Studi Liguri.