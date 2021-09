Asl1 mette ‘Casa Serena’ spalle al muro: “No sorveglianza, no distanziamento, no fisioterapia, no verifica green pass, medicinali scaduti e turni da 13 ore”

Ospiti senza sorveglianza e non distanziati, no ad animazione e fisioterapia, nessuna verifica sul green pass, farmaci scaduti, turni di 13 ore.

Sono solo alcuni dei punti sottolineati in rosso sul verbale che Asl1 ha redatto sabato mattina dopo la visita all’interno di ‘Casa Serena’ a pochi giorni dalla cessione al soggetto privato. L’operazione, come noto, ha scatenato l’allarme di parenti, ex lavoratori e sindacati per il destino della struttura e, soprattutto, degli ospiti (96 al momento della visita). Questa sera, inoltre, è in programma il consiglio comunale monotematico chiesto dalle opposizioni di centrodestra e, senza dubbio, gli argomenti non mancheranno.

Il verbale di Asl1 evidenzia mancanze che, di certo, smuoveranno qualcosa in Regione e Alisa dovrà per forza prendere in mano la situazione per consentire a ‘Casa Serena’ di proseguire nell’attività. Si parla di circostanze non certo edificanti come schede del cambio postura non complete per gli ospiti allettati, ospiti presenti nel salone senza sorveglianza e non distanziati, assenza di animazione e fisioterapia, assenza di triage e verifiche sul green pass, impossibilità di accesso alla documentazione informatizzata e fogli di terapia non datati e senza evidenze di somministrazione delle terapie.

Il frigo dei farmaci è risultato sprovvisto di allarme e, inoltre, sono state rinvenute tre confezioni di farmaci scaduti.

Significative anche le mancanze a livello di organizzazione del personale: i turni degli infermieri sono solo parziali e compilati solo fino all’8 di settembre (al momento della verifica di Asl1). Sono emersi anche turni di 13 ore.

Il destino di ‘Casa Serena’ sarà cruciale per i lavoratori, per gli ospiti, per le loro famiglie e anche per la prosecuzione del cammino dell’amministrazione Biancheri. Sulla venduta della struttura, infatti, poggia le basi il bilancio e il finanziamento di futuri lavori pubblici. Un’eventuale retromarcia renderebbe non certo semplice il cammino verso la fine del 2021.