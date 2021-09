Sanremo: al via i lavori del palazzetto dello sport, ma i camper parcheggiano vicino ai campi sportivi (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Claudio, ci ha scritto per portare all’attenzione delle autorità locali la situazione che si è creata nell'area di Pian di Poma con i camper:

“Lunedì scorso è stata interdetta l'area di sosta camper per l'inizio dei lavori del nuovo palazzetto dello sport e i camper che vi sostavano si sono spostati andando ad occupare interamente l'area del parcheggio utilizzato per i campi da baseball e calcio (nelle foto). Ieri pomeriggio i genitori ed atleti che dovevano parcheggiare non hanno trovato posto, innescando anche liti verbali con i camperisti stessi. Chiedo come possa il Comune permettere questa sosta selvaggia senza regole, con occupazione del suolo pubblico con tende, tavolini e sedie. Inoltre ci sono anche problemi igienici, in quanto nella zona sono già presenti vari sacchi di spazzatura lasciati a margine del parcheggio. A breve inizieranno i vari campionati di calcio e baseball con arrivo di squadre da fuori Sanremo, dove potranno posteggiare le loro auto? Auspico un intervento immediato dei vigili urbani con appositi cartelli di divieto di sosta per i camper ed il ripristino della situazione parcheggi”.