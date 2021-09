Volley: la 18enne atleta imperiese Giulia Leone approda in Serie B1, firmato il contratto con il Palau

La pallavolista di Imperia Giulia Leone approda in Serie B1 al Capo d'Orso Volley Team di Palau, in Sardegna.

Dopo aver terminato la fase giovanile nelle varie categorie FIPAV e con due anni di esperienza in B2, Giulia Leone (18 anni) inizia la sua carriera nel volley che conta, avendo siglato un contratto che la lega per la Stagione 2021/2022 alla società sarda, unica dell’isola in B1 e che ha sfiorato la scorsa annata l'accesso alla A2 con i relativi play off.

L'atleta imperiese,cresciuta nella NSC San Camillo Volley, dopo aver esordito in serie C a 14 anni con la Maurina Volley, si era trasferita nel 2018 all'Antares Verona per due stagioni e successivamente è stata ingaggiata dallo Jesolo Volley (Venezia), distinguendosi sempre tra i migliori ‘liberi’ del Veneto, principale fucina di talenti in Italia.

“Sono felicissima di questa nuova avventura – ha detto Giulia - che certamente mi aiuterà a crescere con pallavoliste importanti e di esperienza”. Il team sardo è stato inserito nel girone del Nord Italia, dove in linea di massima partecipano le migliori squadre nazionali della categoria.