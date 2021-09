Calcio, Serie D. Ora è ufficiale: Imperia e Sanremese inserite nel girone A (a 20 squadre). Il 19 settembre via al campionato

Ora è ufficiale: Imperia e Sanremese sono state inserite nel girone A di Serie D, stagione 2021-22. Insieme a loro anche Varese e Caronnese, proprio le due squadre lombarde rappresentavano l’incognita di questo sorteggio composto da sei società liguri, undici piemontesi, oltre ad una valdostana. Sarà una stagione lunga per un girone a 20 squadre.

Scongiurato il pericolo di lunghe trasferte toscane, le formazioni ponentine si ritrovano nello stesso girone della passata stagione. Che, a dirla tutta, è cambiato davvero poco: il vincitore Gozzano ha rinunciato alla promozione in Serie C e le ultime due posizionate Vado e Borgosesia sono state ripescate dopo la retrocessione. Comunque c’è poco tempo per fare calcoli dato che nelle prossime ore saranno ufficializzati i calendari e domenica 19 settembre avverrà lo ‘start’ al campionato. Con un primo assaggio di calcio già il 12, per la fase eliminatoria di Coppa Italia anche se le ponentine saranno impegnate soltanto dal primo turno del 22 settembre.

LE LIGURI: Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado - Derby regionali a doppio filo con tanti ex di Imperia e Sanremese accasati altrove. Il Vado riparte da Capra, Costantini, De Bode e Lo Bosco . Così il Ligorna di Mister Monteforte e dell’esperto Stefano Botta (266 presenze in Serie B) che si è assicurato la prestazioni di Scannapieco e Donaggio.

Dopo l’ottimo settimo posto della passata stagione, il Sestri Levante (affidato a Cammaroto dopo l’addio di Ruvo) appare ridimensionato dagli addii di Buso, Selvatico, Cirrincione e Croci. Con quest’ultimo tornato a vestire la maglia della Lavagnese.

LE PIEMONTESI E IL PDHAE: Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Derthona, Fossano, Gozzano, Novara, PDHAE, RG Ticino, Saluzzo - L’ultima arrivata in ordine di tempo, certamente non per storia, è il Novara riammesso in Serie D soltanto qualche giorno fa. La squadra (che gioca allo stadio ‘Piola’, con 17000 posti a sedere è l’impianto più capiente del girone) sarà affidata a Marco Marchionni, ex ala di Juventus, Parma e Fiorentina con 6 presenze nell’Italia, alla seconda esperienza da allenatore dopo quella in C con il Foggia. La fascia da capitano dovrebbe finire al braccio dell’esperto Pablo Gonzalez.

Ci sarà ancora il Gozzano, dopo l’inaspettata rinuncia alla promozione, che ripartirà da Mister Schettino e da Coccolo (provenienza Casale) dopo aver perso i bomber Sylla (finito in B al Pordenone) e Allegretti (Cavese), il rampante terzino Kayodè (titolare nella Fiorentina Primavera) e l’allenatore Antonio Soda. In rosa anche l’ex biancoazzurro Pici.

Tra i Dilettanti si rivede l’ Asti che punterà sugli esperti Taddei e Virdis. Mentre sarà una prima volta per i neroverdi di RG Ticino che si sono assicurati le prestazioni del bomber 41enne Carlos França.

L’estate ha registrato i mercati importanti di Casale e Derthona. I nerostellati hanno rivoluzionato l’assetto societario dando carta bianca al DG Michele Padovano (campione d’Europa con la Juventus ed ex Napoli) che, tra gli altri, ha preso Malaury per la linea mediana e Ricciardo in attacco. Da tenere d’occhio il terzino destro Filippo Gilli e il talentino 2003 Matteo Eordea, nato calcisticamente nel Riva Ligure.

Il Derthona non è rimasto certo a guardare ed alla corte di Zichella sono arrivati Diallo, Otelè e il promettente 19enne Filip.

Il Bra si affiderà ai gol di bomber Alfiero ma il movimento più importante è avvenuto in panchina con Roberto Floris che ha preso il posto di Daidola. L’allenatore si è accasato al PDHAE, in Val d’Aosta, dove ha accolto il miglior centrocampista della Serie D nella passata stagione, Andrea Demontis. E già casa dell’ex Sanremese Lauria.

Buona pescata del Saluzzo con Emanuele Testardi in avanti e Figone (ex Imperia) a metà campo.

Profilo più basso per Chieri, Borgosesia e Fossano. I primi hanno rivoluzionato l’attacco dopo gli adii di Ravasi, Ferrandino e Valenti e l’arrivo di Sbarbati. Mentre le altre ripartiranno dai giovani, come fatto nelle recenti stagioni: i granata hanno salutato Bramante ed Aloia e così i fossanesi con De Souza, tornato a far coppia d’attacco con Amerigo Castagna nel Benarzole (Eccellenza piemontese).

LE LOMBARDE: Varese e Caronnese- Il Varese alza ulteriormente il livello del prestigio del girone (peccato aver perso il Legnano!) e Mister Rossi avrà una rosa di valore assoluto con gli arrivi di Cappai e Di Renzo, a sostenere Giulio Ebagua nella fase offensiva.

La Caronnese ha perso il forte attaccante, classe 2000, Stefano Banfi ma al fianco di capitan Corno orbiteranno Vitiello e Vincenzi. Nelle ultime settimane è giunto in prova anche Oduamadi (ex Milan, Torino e Varese): vedremo se riuscirà a conquistare la maglia rossoblu.