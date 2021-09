Calcio, Coppa Italia. E' subito derby! Il 22 settembre al 'Comunale' sarà Sanremese-Imperia al primo turno

Contestualmente al sorteggio dei gironi, sono state rivelate le date, e relativi incontri, dei turni di Coppa Italia di Serie D.

Il 22 settembre sarà subito derby: Sanremese-Imperia. Le compagini ponentine infatti si incontreranno al ‘Comunale’ di Sanremese, in gara unica, per il primo turno di Coppa Italia. Il fischio d’inizio, al momento, è previsto per le ore 15:00.

Dato il buon posizionamento in classifica ottenuto nella scorsa stagione, le due squadre salteranno la fase eliminatoria prevista il prossimo 12 settembre.