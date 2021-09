Imperia: dal 7 ottobre ogni giovedì fino a dicembre il corso di formazione organizzato dall'Aifo

A.I.FO. Imperia organizza, dal 7 ottobre, il nuovo corso di formazione per educatori, docenti ed operatori del Terzo Settore promosso da A.I.FO. nazionale intitolato ‘Il futuro è di tutti o di nessuno’.

Il corso si svolgerà on line ogni giovedì dal 7 ottobre al 9 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 per un totale di 20 ore. Saranno 10 incontri che avranno come tematiche gli obiettivi dell'agenda 2030 per fornire conoscenze e competenze da mettere in campo nelle attività educative.

Per partecipare, occorre iscriversi all'indirizzo web (QUI) entro il 30 settembre. I docenti che frequenteranno per almeno 16 ore riceveranno un diploma di partecipazione riconosciuto dal MIUR. Per informazioni, rivolgersi alla segreteria nazionale, a Monica Tassoni 0514393211 o monica.tassoni@aifo.it.