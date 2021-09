Tra Sanremo, Santo Stefano al Mare, Castellaro, Terzorio e Montalto si snoda un “Inventario per il mondo nuovo”

Il titolo apre a un universo da scoprire. “Inventario per il mondo nuovo” è un format che si diverte a sovvertire gli stilemi tradizionali di una manifestazione. Esce dalla normale fruizione dello spettacolo per portarci in un ambiente diverso dove il fatto artistico si fonde con la dimensione più profonda del luogo, la sua storia, le sue memorie, il paesaggio.

L’evento è stato presentato questa mattina in Comune a Sanremo alla presenza degli organizzatori, degli assessori Silvana Ormea (Cultura) e Giuseppe Faraldi (Manifestazioni), e dei rappresentanti dei molti Comuni coinvolti.

In un unico intreccio ecco performante artistica, tecniche digitali, letteratura, teatro, paesaggio, gusto. In questa prima edizione si è inaugurato un programma di passeggiate di giorno e di notte, tra costa ed entroterra, arricchite da momenti teatrali e da degustazioni. Inoltre due giornate che vedono protagonisti i centri storici di Santo Stefano al Mare e la ‘Pigna’ di Sanremo, tra i più belli del Ponente: piazze e carruggi diventano lo scenario di una visita guidata teatralizzata e di una performance live con una protagonista speciale come l’attrice Rita Peluso e un gruppo di attori/incursori.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo dei Comuni coinvolti e con Terre di Moscatello e l’associazione Pigna Non Amour.

Santo Stefano al Mare, sabato 11 settembre - Il centro storico di Santo Stefano al Mare è tra i più suggestivi del Ponente, le case che si affacciano al mare con “un posto in prima fila”, i carruggi che si dischiudono aprendosi a graziose piazzette, l’opportunità di muoversi a piedi e a misura d’uomo regala tempi di vita “slow”. È qui che sabato “Inventario per il mondo nuovo” approda per rimandare a una serie caleidoscopica di suggestioni che troveranno piena complicità nell’opera scritta da Orso Tosco. A presentarla al pubblico è un’attrice di grande talento come Rita Pelusio, protagonista di due monologhi che porteranno in una scenario spiazzante e di impatto: uno strano messaggero/tribuno ci chiederà di “salvare” una propria memoria da portare in un nuovo pianeta, approdo necessario cisto che la terra sta deflagrando.

Il resto lo farà un percorso audio cui si accede scaricando tracce sul proprio smartphone. Questo ascolto con la voce dell’attore abruzzese Andrea Bartolomeo e con le suggestioni di alcuni giovani musicisti accompagnano attraverso un percorso che tocca cinque luoghi dell’anima in una prospettiva piena di fascinazione. Ovvero il pubblico si sposterà guidato dalle suggestioni sonore immersivi e nel contempo incontrerà le animazioni teatrali degli attori guidati dalla stessa Rita Pelusio. Un’esperienza che incontra i più diversi sensi.

Il programma: dalle 17 laboratori di body percussion a cura di Rocco di Bisceglie; dalle 17.30 raduno del pubblico, operazioni di registrazione e verifica Green pass, scaricamento delle tracce audio tramite QR; dalle 18 start manifestazione con prologo dell’attrice Rita Pelusio e a seguire “Degustazione di memorie”, visita sonora guidata per il borgo di Santo Stefano al Mare e azioni diffuse di attori e partecipanti; epilogo dello spettacolo con Rita Pelusio e compagnia; 19.30 visione del documentario “Voci dell’entroterra”.

‘Pigna’ di Sanremo - domenica 12 settembre: lo scenario è quello della ‘Pigna’ di Sanremo, quartiere grondante storie, vicende, umanità. Le cinque tappe si ambientano in un tracciato pieno di fascinazioni: dalla partenza di piazza Santa Brigida di passerà alla piazzetta dei Ferri e, da qui, a via Palma per salire in piazza Cisterna e piazza Capitolo e, poi, scendere nuovamente per tornare al punto di partenza.

Di nuovo Rita Pelusio sarà protagonista insieme ai suoi attori che animeranno il percorso audio cui si accede scaricando tracce sul proprio smartphone.

Il programma: dalle 17.30 raduno del pubblico, operazioni di registrazione e verifica aree pass, scaricamento delle tracce audio tramite QR; dalle 18 start manifestazione con il prologo dell’attrice Rita Pelusio e a seguire “Degustazione di memorie”, visita sonora guidata per il borgo della ‘Pigna’ e azioni diffuse si attori e partecipanti; ore 19.30 visione del documentario “Voci dell’entroterra”.



La partecipazione al percorso sonoro sarà a pagamento, 15 euro.



A fronte del successo ottenuto da alcune proposte, è stato ampliato il programma delle passeggiate sforando anche nell’autunno.

Insieme a due escursioni già previste a Sanremo e dintorni, sono stati aggiunti due episodi.

Le passeggiate consentono di scoprire angoli di Riviera anche vicini che però racchiudono storie, prospettive, vicende che ignoriamo.

Inoltre per il turista costituiscono una preziosa opportunità.



Jack in the Green, guida naturalistica, è l’efficacissimo caronte che guida in queste escursioni trovando in alcune visite la straordinaria complicità di Giorgia Brusco, attrice, che, interpretando vari personaggi, offrirà spiazzanti “quadri” teatrali lungo il cammino.

Anche in questo caso il livello esperienziali è molteplice.



Giovedì 9 settembre / Sanremo

“Profumi sottili”

Partenza: ore 09.30, piazza Eroi sanremesi, Mercato annonario (Sanremo)

Arrivo: ore 16.00, piazza Eroi sanremesi, Mercato annonario (Sanremo)

Punti di interesse: Pigna, centro storico, i ficus di San Costanzo, Madonna della Costa, San Giacomo, Eremo San Michele, Pigna.

Interventi teatrali di Giorgia Brusco.

Costo partecipazione: 20,00 euro



Venerdì 10 settembre / Sanremo, Coldirodi

“Mistici e cavalieri"

Partenza: ore 9.30, corso Matuzia c/o Coop (Sanremo)

Arrivo: ore 16.00, corso Matuzia c/o Coop (Sanremo)

Punti di interesse: Sanremo, San Lorenzo, Coldirodi, Villa Luca, Pinacoteca Rambaldi.

Costo partecipazione: 15,00 euro

Venerdì 17 settembre / Sanremo, Bussana mare

“Veglia d'artista”

Partenza: ore 20.00, Ristorante Ai Torchi di Bussana mare (Sanremo)

Arrivo: ore 23.00, Ristorante Ai Torchi di Bussana mare (Sanremo)

Punti di interesse: Villa Romana, la nuova cittadina del ‘900, i calanchi, il borgo di artisti e la ricostruzione post terremoto, la Madonna dell'Arma e le Torri anti Barbaresche.

Costo partecipazione: 15,00 euro

Sabato 9 ottobre / Santo Stefano al Mare, Terzorio, Terzorio miniere

“Natura nascosta”

Partenza: ore 09.30 Torre ennagonale (Santo Stefano al Mare)

Arrivo: ore 16.30/17.00 Torre ennagonale (Santo Stefano al Mare)

Punti di interesse: Torre ennagonale, acquedotto romano, sentiero dei Mulini. Terzorio: Chiesa San Giovanni, miniere, Lucertola Ocellata, Casa del viandante.

Visita alle vigne del Moscatello.

Interventi teatrali di Giorgia Brusco.

Costo partecipazione: 20,00 euro