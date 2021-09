Sanremo: con il nuovo singolo “Hic et Nunc” la Steve Foglia Society dà vita allo 'zen rock'

Con il nuovo singolo “Hic et Nunc” in uscita il prossimo 24 settembre, la Steve Foglia Society da vita allo 'zen rock'.

“Il rock è sempre stato visto come genere abbastanza frivolo spesso legato al clichet 'Sesso, droga e rock’n roll', in realtà non è sempre stato così - spiega Seteve Foglia - certo, ci sono canzoni bellissime dei Kiss, degli Stones o dei Motley Crue che richiamano le atmosfere dei famosi party selvaggi che tutti abbiamo sognato almeno una volta, ma esistono anche molte canzoni dal significato più importante. Con questo mio nuovo lavoro voglio portare un po' più d’introspezione alla mia musica trattando tematiche legate alla cultura orientale (zen). Quando mi chiedono che musica faccio non so mai come rispondere, a sti punti tanto vale inventarmi un qualcosa che mi rappresenti al cento per cento. Eccovi lo 'zen rock'. Un classic rock legato a tematiche profonde”.

Il nuovo singolo “Hic et Nunc” uscirà su Spotify il 24 settembre, nel frattempo sulla piattaforma digitale si può ascoltare “Life is a Game”, ultimo brano della band pubblicato il mese scorso che vanta il suo inserimento in varie playlist internazionali con un grande numero di ascolti.

La Steve Foglia Society è formata da: Paolo Rossi (voce), Daniele Arieta (chitarra), Edoardo Tavanti (tastiere), Mario Pedone (basso) e Steve Foglia (batteria).