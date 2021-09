Sanremo: 'Calci: comunità resilienti' nel prossimo fine settimana alla Federazione Operai

Weekend di calcio e cultura a Sanremo tra venerdì e domenica prossimi. Alla 'Federazione Operaia' di via Corradi andrà infatti in scena dal pomeriggio di venerdì fino alla mattina di domenica la tappa ponentina della mostra itinerante 'Calci: comunità resilienti', ideata dal ricercatore Francesco Zema di Milano che proporrà l'esposizione di magliette, cimeli ed articoli sportivi provenienti dalle più diverse realtà del calcio mondiale.

Particolare attenzione sarà data alle rappresentative territoriali e regionali come ad esempio le due Federazioni ponentine legate al Principato di Seborga ed alla Tera Brigasca - Riviera dei Fiori. In particolare a partire dalle 17.30 di venerdì saranno infatti previsti interventi dal vivo e verranno proiettati i video e le interviste girati lo scorso maggio a Seborga e Realdo per far conoscere, tramite il calcio, i territori rappresentati.

L’esposizione sarà visitabile ad ingresso libero secondo le normative vigenti ed osserverà un periodo di chiusura solo il sabato pomeriggio in corrispondenza del torneo di calcio a 5 ‘No Limits Mediterranean Cup’ previsto al campo dei Bagni Italia a partire dalle 13.45.