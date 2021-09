La band sanremese Filodiretto vola alla finale nazionale di Sanremo Rock&Trend sul palco dell'Ariston

Estate ricca per i Filodiretto che, dopo l'esibizione a Rock in the Casbah, staccano ora il biglietto per esibirsi sul palco dell'Ariston. La band si è qualificata per la finale nazionale di Sanremo Rock&Trend dopo aver superato diverse selezioni.

La band sanremese, nata nel cuore della 'Pigna', è composta da: Tommy (voce e chitarra), Marco (chitarra e tastiere), Erik (basso), Ana (viola), Fabio (batteria).

Al momento i Filodiretto stanno lavorando all'uscita del disco registrato nello studio 'Monkey Beat' fondato da Mauro Martini.

Sabato, inoltre, si esibiranno nella 'Pigna', all'anfiteatro San Costanzo, in collaborazione con Lastanzadigreta, gruppo piemontese già vincitore della Targa Tenco.