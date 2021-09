Arma di Taggia: 'Beach Bar' e 'Zero in Condotta', raid incendiario nella notte. Intervento dei VVF e indagini in corso (Foto)

Potrebbe trattarsi di un raid vandalico, quello che stanotte ha visto bruciare i dehors di due bar, il 'Beach Bar' dello stabilimento balneare 'Il Gabbiano' sul lungomare e lo 'Zero in Condotta', in via Boselli di fronte alla Chiesa. I fatti sono avvenuti poco dopo le 4, a breve distanza temporale l'uno dall'altro e, quindi, farebbero presagire alla stessa mano.

Sul posto sono intervenuti, in entrambi i casi, i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento le fiamme in pochi minuti. I danni sono particolarmente ingenti anche se ancora in via di quantificazione mentre i Carabinieri stanno svolgendo indagini per cercare di risalire ai colpevoli.

Fortunatamente, da una prima sommaria ricostruzione, sembra che i danni siano limitati alle serrande e ai tendaggi ma, solo l'allarme dato prontamente e l'intervento dei Vigili del Fuoco, hanno evitato la peggio. In entrambi i casi è stato trovato del liquido infiammabile a conferma che si tratta di due episodi di chiara origine dolosa.

I due bar non hanno telecamere a circuito chiuso mentre i Carabinieri stanno verificando nelle due zone la presenza di altri sistemi televisivi che possano aver 'inquadrato' chi ha dato fuoco ai due bar.