Sanremo: anziana morta stanotte a 'Casa Serena', una lettrice "Nessuno è condannabile a priori ma la natura umana sta naufragando"

Una nostra lettrice, Anna Cristina Meinardi, ci ha scritto in relazione alla morte di una anziana, stanotte a Casa Serena:

“Le dinamiche, certo da accertare e al vaglio sicuramente degli inquirenti del decesso, paiono drammatiche. Ma il particolare più atroce riguarda il pregresso: la rottura del femore sempre a seguito del ricorso alla cintura di costrizione. Una rottura del femore in un'anziana è devastante. Come è possibile che sia stata nuovamente costretta alla stessa pratica? Si comprendono le complesse dinamiche anche politiche che ora Casa Serena sta attraversando, ma le cure mediche e la mera umanità non dovrebbero sparire di colpo. I fatti dovranno essere verificati. Nessuno è condannabile a priori. Tali notizie tuttavia gettano nello sconforto. Su dove stia naufragando la natura umana”.