Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 7 a domenica 12 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30

15.00. Finali nazionali del ‘Sanremo Rock & Trend Festival’. Teatro Ariston, fino all’11 settembre (più info)

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, tutti i martedì dino al 7 settembre, prenotazione al 338 1375423 (più info)



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

14.30. 63° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, fino al 12 settembre (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



21.00-23.00. Porte aperte nella nuova sede dell’Accademia ‘Balbo’ di Bordighera (via Lamboglia 3) con prova gratuita di disegno e presentazione dei Corsi di pittura, ceramica, fotografia, nudo artistico. Per contatti 338 8744088

TAGGIA ARMA

18.00. Dimostrazione sportiva di tennis a cura della Asd Amatori Tennis Armesi in Piazza Chierotti

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



15.00. Finali nazionali del ‘Sanremo Rock & Trend Festival’. Teatro Ariston, fino all’11 settembre (più info)

17.00-23.30. ‘Sanremo Live In The City’: evento collaterale al ‘Sanremo Rock & Trend Festival’ in Piazza D’Olmo, fino al 10 settembre (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA



7.45. Festa della Natività al Santuario di Montegrazie: ottava passeggiata-pellegrinaggio da Villa Guardia a Montegrazie. Ritrovo sulla piazzetta Vittorio Veneto presso il Bar a Villa Guardia, partecipazione gratuita, info e prenotazioni al 334 7980872 (locandina)

9.00 & 15.30. 63° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, fino al 12 settembre (più info)

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

9.00. 14° Monaco Classic Week – La Bella Classe: evento velistico organizzato dallo Yacht Club di Monaco Baia di Monaco, fino al 12 settembre (più info QUI, il programma QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

9.30. ‘Profumi Sottili’: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punti d’interesse: Pigna, i ficus di San Costanzo, Madonna della Costa, Ere-mo San Michele. Interventi teatrali di Giorgia Brusco (20 euro). Partenza e arrivo dal mer-cato annonario di Piazza Eroi sanremesi (info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Finali nazionali del ‘Sanremo Rock & Trend Festival’. Teatro Ariston, fino all’11 settembre (più info)

17.00-23.30. ‘Sanremo Live In The City’: evento collaterale al ‘Sanremo Rock & Trend Festival’ in Piazza D’Olmo, fino al 10 settembre (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

14.30. 63° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, fino al 12 settembre (più info)

21.00. Per la Rassegna Culturale ‘Un Libro Aperto’, incontro con l'Autrice Donatella Alfonso con presentazione del suo libro ‘Affondate le Navi’. Piazza Antica dell'Ospizio (prenotazione allo 0183 680951)

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

17.00-22.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare

DIANO MARINA



10.00-23.00. Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 10 settembre (h 10/13-17/23)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

9.00. 14° Monaco Classic Week – La Bella Classe: evento velistico organizzato dallo Yacht Club di Monaco Baia di Monaco, fino al 12 settembre (più info QUI, il programma QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.30. Live Session con i ‘Lehmanns Brothers’. Grimaldi Forum Monaco, avenue Princesse Grace 10 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)

21.00. Concerto della Classical Beat Orchestra diretta dal M° Pierre Bertrand. Musée Masséna, Rue de France 65, ingresso gratuito





VENERDI’ 10 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

9.30. ‘Mistici e Cavalieri: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punti d’interesse: San Lorenzo, Coldirodi, Villa Luca, Pinacoteca Rambaldi (15 euro, prenotazioni QUI). Partenza e arrivo da Corso Matuzia c/o Coop (info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Finali nazionali del ‘Sanremo Rock & Trend Festival’. Teatro Ariston, fino all’11 settembre (più info)

17.00-23.30. ‘Sanremo Live In The City’: evento collaterale al ‘Sanremo Rock & Trend Festival’ in Piazza D’Olmo (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

9.00-20.30. Mostra mercato con artigianato e tipicità delle Alpi nell'ambito della Festa di San Maurizio a cura del Comitato San Maurizio. Via XX Settembre, fino al 12 settembre

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

14.30. 63° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, fino al 12 settembre (più info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Mediterranea Cucina a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi, Calata Cuneo, fino a 12 settembre



18.00. Per la Festa Patronale di San Maurizio, spettacolo di danza a cura di CSEN e Scuola New Movanimart. Direzione artistica di Roberta A traghi. Punto Resciò

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

19.00. ‘Sicilia viva in festa’ a cura di Associazione Culturale ‘Arti libere’. Piazza Nassirya, fino al 12 settembre

TAGGIA ARMA

20.30. Dimostrazione di danza e fitness per bambini e adulti a cura della Asd Artedanza. Piazza Chierotti

DIANO MARINA



9.30-20.00. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (8ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino al 12 settembre (il programma a questo link)

10.00-23.00. Ultimo giorno della Mostra di pittura ‘L'Espressione oltre la Forma’ a cura di Luigi Rubino. Palazzo del Parco, Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, (h 10/13-17/23)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: concerto del ‘Pierre Marcus Quartet’ (Famiglia Jazz). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)

MONACO

9.00. 14° Monaco Classic Week – La Bella Classe: evento velistico organizzato dallo Yacht Club di Monaco Baia di Monaco, fino al 12 settembre (più info QUI, il programma QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





SABATO 11 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Finali nazionali del ‘Sanremo Rock & Trend Festival’ (finalissima). Teatro Ariston (più info)

15.00. Arrivo al Palafiori con Pasta Parti della 50ª Cicloturistica Milano-Sanremo (info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA



9.00-20.30. Mostra mercato con artigianato e tipicità delle Alpi nell'ambito della Festa di San Maurizio a cura del Comitato San Maurizio. Via XX Settembre, fino al 12 settembre

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

14.30. 63° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, fino al 12 settembre (più info)



16.30. Per la Festa di San Maurizio, concerto live della band ‘Pan e Pumata’. Via XX Settembre

17.00. Per i Pomeriggi Universitari (19a edizione), Carlo Agen presenta la sua tesi sul tema ‘Ruskin, Morelli e Cavalcaselle. Il disegno nella didattica storico-artistica del tempo’, discussa presso l’Università degli Studi di Genova. Relatore: Maurizia Migliorini. Correlatore: Clario Di Fabio. Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.00. 6° Torneo Internazionale ‘Carletto Oddone’ a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Union Rugby. Campo Comunale Rugby ‘Pino Valle’ Regione Baitè Riviera, anche domani

18.00. Mediterranea Cucina a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi, Calata Cuneo, fino a 12 settembre

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

10.00-18.30. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

BORDIGHERA



16.00. Marina Moretti presenta il libro ‘I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento’ di Piero Cazzola, Marina Moretti e Michail Talalay. Dialoga con l'Autrice lo storico e saggista Alberto Guglielmi Manzoni. Giardino del Museo Bicknell, Via Romana 39, prenotazione al numero 0184 263601

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’ (ultimo giorno): spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



19.00. ‘Sicilia viva in festa’ a cura di Associazione Culturale ‘Arti libere’. Piazza Nassirya, fino al 12 settembre

TAGGIA ARMA

21.00. ‘Le Babecole – Sfila Taggia nel ‘600’: sfilata in costumi d’epoca anno 1600 con accompagnamento musicale di Giovanni Martini e Eugenio Parodi. Piazza Santissima Trinità

SANTO STEFANO AL MARE

17.00-19.30. ‘Inventario per il nuovo mondo’: laboratori di body percussion (h 17) + dalle 17.30, operazioni di registrazione e verifica green pass, scaricamento tracce audio tramite QR code + dalle 18.00, start manifestazione con prologo dell’attrice Rita Pelusio e a seguire ‘Degustazione di memorie’, visita sonora guidata per il borgo di S. Stefano al Mare e azioni diffuse di attori e partecipanti + alle ore 19.30, visione del documentario ‘Voci dell’entroterra’. Piazza Baden Powell (più info)

DIANO MARINA

9.30-20.00. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (8ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino al 12 settembre (il programma a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CASTEL VITTORIO



20.30. Cena d'Autore del Poggio con Stefania Auci con presentazione del libro ‘L’inverno dei leoni’ (Nord Edizione). Cena Artusiana con il menù ispirato alle ricette dell'Artusi raccolte nel suo celebre libro ‘La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene’ (40 euro compresa copia del libro). Poggio dei Gorleri, Via San Leonardo 38, info e prenotazioni 339 2877093

DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19, fino al 19 settembre (più info)

MOLINI DI TRIORA

21.00. Aspettando la 61ª edizione della Sagra della Lumaca: proiezione Wild Life ‘La nostra vita wild in una valle splendida’. Piazza Vittorio Veneto (più info)



REZZO

10.00-15.00. Visite guidate al Museo della Pietra (Cenova) e al Castello Clavesana e al Santuario della Madonna Bambina (Rezzo), in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, info 375 6342236, anche domani



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER

10.00 & 21.00. Festival classico di Beaulieu: inaugurazione ufficiale del Festival con Steve Villa-Massone e il suo pianoforte rosso (Place Marinoni h 10) + Omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestre d'Harmonie des Sapeurs Pompiers de la Ville de Nice e Stéphane Eliot con proiezione di estratti di film su maxischermo (h 21). Plage Petite Afrique (il programma QUI)

MONACO



9.00. 14° Monaco Classic Week – La Bella Classe: evento velistico organizzato dallo Yacht Club di Monaco Baia di Monaco, fino al 12 settembre (più info QUI, il programma QUI)

10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille, anche domani (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.30. Concerto di Julien Clerc. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)



DOMENICA 12 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato in piazza Colombo e davanti al Palafiori

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

17.00-22.00. Testimonianza in italiano di un rappresentante dei rifugiati afgani + intervento di un membro della Comunità Mussulmana e di rappresentanti di varie associazioni + esibizioni di cantanti, ballerine e attori + rinfresco + lotteria + torneo di calcio. Evento di beneficenza a favore della Croce Rossa a cura dell’Associazione Sportiva Sanremo Calcio. Campo di atletica e Rugby e campo di calcio a Pian di Poma



17.30-19.30. ‘Inventario per il nuovo mondo’: operazioni di registrazione e verifica green pass, scari-camento tracce audio tramite QR code + dalle 18, start manifestazione con prologo dell’attrice Rita Pelusio e a seguire ‘Degustazione di memorie’, visita sonora guidata per il borgo della Pigna e a-zioni diffuse di attori e partecipanti + alle 19.30, visione del documentario ‘Voci dell’entroterra’. Piazza Santa Brigida (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. ‘Sanremo Summer Dance Festival’: rassegna di coreografie di danza moderna, classica, contemporanea e Urban. Piazza Borea D’Olmo

IMPERIA



9.00-20.30. Ultimo giorno della Mostra mercato con artigianato e tipicità delle Alpi nell'ambito della Festa di San Maurizio a cura del Comitato San Maurizio. Via XX Settembre

9.00. Ultimo giorno del 63° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport (più info)

9.00. 6° Torneo Internazionale ‘Carletto Oddone’ a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Union Rugby. Campo Comunale Rugby ‘Pino Valle’ Regione Baitè Riviera, anche domani

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)



16.30. Per la Festa di San Maurizio, esibizione musicale di Steve Foglia con il Gruppo Da Blast (Davide Zappia - chitarra, Alberto Ione - basso. Steve Foglia - batterìa) a cura del Centro studi musicali G. Amadeo Imperia + presentazione dei Corsi del Centro Studi Musicali. Via XX Settembre

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Mediterranea Cucina a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi, Calata Cuneo

20.30. Concerto Orchestra ‘Note Libere’ presso la Chiesa Parrocchiale dell'Annunziata di Montegrazie (prenotazione 370 1025069)

VENTIMIGLIA

10.00-12.30. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

10.00-18.30. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

17.30 & 19.00. ‘Serata Dantesca’ (due turni): Gioacchino Logico recita il XXVI canto dell’Inferno presso l’opera scultorea ‘Virtute e Conoscenza’ + presentazione opera effimera di Maria Dompè realizzata poche ore prima dell'evento a cura di Maria Teresa Verda Scajola. Evento a cura del FAI. Giardino di Irene Brin in frazione Sasso, banco accoglienza sarà in Piazza Dante Alighieri (più info)

OSPEDALETTI

19.00. ‘Sicilia viva in festa’ a cura di Associazione Culturale ‘Arti libere’. Piazza Nassirya

TAGGIA ARMA



8.00-19.30. Il Mercato della Riviera dei Fiori. Lungomare di Levante, zona Darsena

DIANO MARINA

9.30-20.00. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (ultimo giorno dell’8ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino (il programma a questo link)

16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri 2021: Santa Messa e a seguire processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CAMPOROSSO



8.00. ‘Bici-camminando-mangiando’: corsa podistica di 10 km + camminata di 5 km lungo il percorso ciclopedonale che insiste sul territorio comunale di Camporosso e Dolceacqua. Partenza alle 9.30 dal camper park (locandina)

DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19, fino al 19 settembre (più info)

MOLINI DI TRIORA

11.00. Aspettando la 61ª edizione della Sagra della Lumaca: specialità lumache nelle attività del territorio + musica dal vivo con il gruppo ‘Cavalli di Battaglia’ + mercatino con prodotti tipici + degustazione di panini e patatine fritte + gonfiabili per bambini + apertura Casa Balestra + mostra fotografica. Vie e piazze del paese, info 0184 94014 (più info)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

REZZO

10.00-15.00. Visite guidate al Museo della Pietra (Cenova) e al Castello Clavesana e al Santuario della Madonna Bambina (Rezzo), in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, info 375 6342236



TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche fino al 26 settembre)



FRANCIA

ANTIBES

18.00. Festival d'Arte Sacra: polifonie profane e sacre corse con l'Ensemble ‘Barbara Furtuna’. Chiesa di Sainte-Anne Saint-Martin a Vallauris (più info)

MONACO

9.00. 14° Monaco Classic Week – La Bella Classe: ultimo giorno dell’evento velistico organizzato dallo Yacht Club di Monaco Baia di Monaco (più info QUI, il programma QUI)

10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



NICE

6.30. ‘Ironman 70.3 Nizza’ con partenza della gara di nuoto da Plage du Centenaire (più info)

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!