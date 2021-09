Ventimiglia: ripartenza in sicurezza e secondo le normative, al via oggi pomeriggio i corsi dello Judo Club

Il judo è uno sport per la vita, fatto di valori e di disciplina. È uno sport che appassiona, lo inizi da bambino e ti accompagna anche da adulto, in un percorso di crescita e condivisione. È con questo spirito che oggi 17, riprenderanno i corsi presso lo Judo Club Ventimiglia.

Una ripartenza all’insegna della sicurezza, nel pieno rispetto delle linee guida del Ministero della salute e della FIJLKAM, e anche dell’entusiasmo per questo nuovo inizio. 50 di storia sportiva e cittadina, una vera e propria istituzione sul territorio intemelio, lo Judo Club Ventimiglia in tutti questi anni ha sempre saputo conciliare l’attività agonistica con quella educativa e sociale.

Infatti, i risultati importanti non sono mancati: 28 medaglie conquistate tra Campionati Italiani e Coppa Italia, 13 medaglie ai Grand Prix Italia, 3 medaglie al Trofeo Italia Esordienti ed una medaglia e piazzamenti di prestigio in Coppa Europa. A ciò vanno aggiunte anche le convocazioni in Nazionale di nostri Atleti.

Da sempre anche molto attenti alla cittadinanza ventimigliese con numerose iniziative all’attivo, dalla collaborazione con le Scuole ed i Servizi Sociali cittadini, a quella con CONI Liguria e soprattutto, il Progetto “Cresci con Noi!”, appositamente creato per l’avviamento al judo dei più piccoli e per il settore giovanile.

Tutto questo è sempre stato possibile in quanto lo Judo Club Ventimiglia è una società sportiva affiliata alla FIJLKAM, la federazione ufficiale del judo in Italia e ciò è garanzia sia della professionalità sia delle qualifiche dei nostri istruttori così come dei gradi (come la cintura nera) dei nostri atleti. Una storia di passione e tradizione sportive ben radicata nel presente e che guarda al futuro.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla sede di via Vittorio Veneto 36 (palestra ex GIl ingresso lato Scuole) oppure telefonicamente al numero 3923464950.