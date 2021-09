Target con Ilaria Salerno |

Target: Martini Gas si afferma leader di settore in tutta la provincia di Imperia da oltre sessant’anni

La famiglia Martini si occupa da ormai tre generazioni della vendita di gas tecnici e più di recente di antincendio e sicurezza.

Nicola Martini e Ilaria Salerno

L’idea iniziale di Pietro Martini, la prima generazione, il nonno dell’attuale titolare Nicola, è stata quella di fornire un servizio di eccellenza nel campo dei combustibili da riscaldamento, puntando sulla qualità, sull’efficienza e sulla puntualità. Nel 1954 erano presenti sul territorio locale diversi concorrenti, ma l’attenzione al servizio e ai clienti ha consentito all’azienda di affermarsi come leader di settore di tutta la provincia di Imperia. L’eccellenza del loro servizio è stata presto riconosciuta dalle principali aziende nazionali del settore, ENI e LIQUIGAS. Successivamente l’azienda è stata presa in carico da Marco Martini, che ha esteso le modalità lavorative testate da anni anche nel settore dei gas industriali e degli impianti per gas tecnici. Nonostante il calo fisiologico del prodotto, causato dall’arrivo della rete del gas di città, del pellet e di altre innovative modalità di riscaldamento, puntando sulla formazione del personale, l’ottimizzazione dei processi operativi e su campagne pubblicitarie particolarmente incisive, Martini Gas ha mantenuto la leadership di settore nel territorio di riferimento. Negli ultimi anni l’azienda Martini Gas è stata rilevata e rifondata da Nicola Martini che ha puntato sul rinnovamento e sui valori della professionalità, dell’attenzione e del servizio al cliente. Pur mantenendo sempre la fornitura di gas industriali e bombole GPL per la casa, il titolare ha sviluppato il settore della sicurezza antincendio. In questa nuova fase per l’azienda sono state di notevole importanza l’ingresso nel consorzio SicurNet e la recente certificazione ICIM. Oggi Martini Gas è un’azienda completamente rinnovata rispetto a quella storica ma come sempre si dedica al servizio, alla soddisfazione e alla massima sicurezza del cliente.

Ilaria Salerno

Vuoi segnalare aziende e persone che contano in provincia di Imperia?

Mandaci una mail a eventi@morenews.it con le indicazioni. Il responsabile di Target, la rubrica che valorizza le aziende e le persone che contano in provincia di Imperia, valuterà i tuoi suggerimenti per i prossimi reportage.