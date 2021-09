Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti del Sakura di Arma di Taggia al 'Grand Prix Internazionale di Difesa Personale'

Al Judo Club Sakura Arma di Taggia prosegue l’attività del Ju Jitsu che, con la partecipazione a gare on-line, continua ad essere presente negli appuntamenti organizzati.

La squadra del Judo Club Sakura, preparata dai Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, già avvezza a questo tipo di competizioni, ha partecipato al 'Grand Prix Internazionale di Difesa Personale', sottoponendo i propri video all'esame di una giuria internazionale composta da 14 arbitri, i quali hanno valutato le performances degli atleti sulla base dei seguenti principi: corretta esecuzione delle tecniche, corretti principi della difesa personale, forma, decisione, giusta velocità e Kiai adeguato.

La squadra del Judo Club Sakura era composta da 10 atleti che hanno gareggiato in modo impeccabile, conquistando il maggior numero di primi posti di tutta la manifestazione. La preparazione ricevuta, che può vantare l' insegnamento non solo di Maestri e Tecnici sia di Judo che di Ju-Jitsu, ma anche di M.G.A. (Metodo Globale di Autodifesa) ha fatto sì che il livello tecnico presentato venisse apprezzato e valutato con punteggi molto alti.

L'atleta Manuel Pezzimenti, infatti, ha segnato il record del Grand Prix con il punteggio più alto in assoluto, collezionando ben 253,5 punti nella difesa da attacchi di coltello e/o bastone. Sotto, alla fine dell'evento, i risultati ottenuti dagli atleti del Sakura.

Difesa da contro attacchi da presa e/o avvolgimenti a mani nude: primo posto per Noemi Benvenuto, Andrea Razzani, Cristina Ronzitti, Diego Secchi e Saverio Taurini. Terzo per Manuel Pezzimenti.

Difesa da contro attacchi a percuotere di mani e/o gambe: primo posto per Maya Benvenuto, Andrea Razzani, Cristina Ronzitti ed Eros Trombetti. Secondo per Diego Sacchi.

Difesa da contro attacchi di coltello e/o bastone: primo posto per Luana Florio e Maunel Pezzimenti e terzo per Diego Secchi.

Il prossimo appuntamento a calendario del ju-jitsu sarà il campionato a squadre delle regioni che vedrà interessati quattro atleti nelle selezioni per la partecipazione. I corsi di Ju-jitsu in presenza riprenderanno martedì dalle 19,30 alle 20,30 per gli agonisti e dalle 20,30 alle 21,30 per gli amatori. Atleti e tecnici saranno pronti a ripartire e ad accogliere chi abbia piacere di provare questa disciplina. Le prime lezioni saranno gratuite.