Sanremese 'gelata' nel finale: il Casale acciuffa l' 1-1 all' 88'. Rete di Bregliano, Magliocco para un rigore

Mullici, nel finale, acciuffa il vantaggio firmato da Bregliano. Al 'Comunale' è 1-1 nell'amichevole tra Sanremese e Casale.

Primo tempo avaro di emozioni con le squadre (schierate a specchio) che non offrono spunti particolari. La partita impiega mezz’ora ad entrare nel vivo: prima Ferrari spizzica un bel cross di Gagliardi, sull’ uscita intempestiva di Cozzella, poi Mikhaylovskiy stoppa con il braccio il cross dell’ottimo Gilli (terzino 2000 di sicuro valore). In un primo momento l’arbitro assegna il penalty ma su consiglio del guardalinee indica successivamente la bandierina del corner.

A cinque dall’intervallo Nouri serve Ferrari che, di testa, coglie la parte alta della traversa nonostante il contrasto aereo di Gianola. Le pessime condizioni del terreno, che verrà riseminato in settimana, non favoriscono le trame dei ragazzi di Andreoletti che comunque spaventano gli avversari quando la sfera passa dall’asse Nouri-Anastasia, con Maglione sempre bravo a smistare. La Sanremese paga qualche imprecisione di troppo di Gemignani e dei centrali difensivi Bregliano e Mikhaylovskiy, in fase di impostazione. Dall’errore di quest’ultimo (minuto 20), il Casale va al tiro ravvicinato con Leveque (alto) partito però in offside.

Complice il caldo, nella ripresa si allungano le squadre e ne risente lo spettacolo. La Sanremese però trova il vantaggio al quarto d’ora: da azione d’angolo, Pellicanò fa sponda e Bregliano incorna da distanza ravvicinata. Si abbassano i ritmi ma non l’intensità di Maglione che porta tanta acqua al centrocampo e va al tiro al 70’.

Andreoletti cambia la squadra in blocco e, un minuto dopo, un tocco di mano (molto vicino al corpo) di Larotonda ferma la girata di Ricciardo. L’arbitro assegna il penalty ma Magliocco è bravissimo ad intuire il tiro dello stesso Ricciardo.

I matuziani hanno ancora l’occasione per il raddoppio ma il tocco esterno di Vita muore sul palo. La doccia fredda giunge a tre minuti dal termine quando Mullici, sottoporta, scappa ad Aita e buca il portiere, non irreprensibile nella situazione. Al 'Comunale' finisce 1-1.

SANREMESE – CASALE 1-1

Marcatori: 59’ Bregliano (S), 87’ Mullici (C )

SANREMESE (4-3-3) – Ferretti; Nouri, Bregliano, Mikhaylovskiy, Fabbri; Maglione, Gagliardi, Gemignani; Anastasia, Ferrari, Pellicanò. All.: Andreoletti

SANREMESE (dal 75’ , 4-3-3) – Magliocco; Aita, Bregliano,Gatelli, Foti (88’ Noto); Valagussa, Giacchino, Larotonda, Scalzi, Orefice, Vita. All.: Andreoletti

CASALE (4-3-3) – Cozzella (46’ Dadone); Gilli, Gianola (88’ Fontana), Casella, Juricic (72’ Wonless); Continella (46’ Brevi), Malaury, Rossini; Candido (76’ Mullici), Forte (63’ Ricciardo), Leveque (46’ Giacchino). All.: Sesia