Motociclista precipita in una scarpata ad Alto, nel cuneese: recuperato dal Soccorso Alpino è stato portato al Santa Corona

Giornata impegnativa quella di oggi (domenica 5 settembre) per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, impegnati in ben sei interventi tra la provincia di Cuneo, quella di Torino e quella di Verbania.



Tre quelli che hanno interessato altrettante zone montane della Granda. Il primo lungo il sentiero in discesa dal Monte Vaccia, comune di Vinadio, dove un escursionista ha riportato un infortunio a un arto inferiore ed è stato recuperato dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese.



In seguito un "mtbiker" caduto lungo la strada sterrata per il rifugio Maddalena, comune di Roburent, è stato recuperato, sempre dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese, e ricoverato in ospedale con un codice giallo.



Infine, l'intervento più complesso si è svolto nel comune di Alto, in Alta Valle Pennavaire, al confine con la Liguria, dove in località Madonna del Lago un motociclista è precipitato in una scarpata dalla strada carrozzabile. L'uomo è stato recuperato in codice rosso dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese e ricoverato presso l'ospedale di Pietra Ligure, in provincia di Savona.