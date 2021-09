Calcio: sabato prossimo, Open Day della Polisportiva Salesiana Vallecrosia Don Bosco Calcio

Dopo i due raduni di agosto ai quali hanno partecipato una cinquantina di ragazzi la P.G.S. Don Bosco Calcio come negli anni scorsi organizza l’11 settembre un Open Day al quale possono partecipare le ragazze e i ragazzi che lo desiderano e durante il quale verranno presentati ai familiari il progetto della polisportiva, gli allenatori e il calendario allenamenti.

"Nella prossima stagione calcistica - spiegano dal Don Boesco - verranno coinvolte le leve delle bambine e bambini e delle ragazze e ragazzi delle categorie:

· Piccoli Amici nati nel 2015 - 2016

· Primi Calci nati nel 2013 – 2014

· Pulcini nati nel 2011 – 2012

· Esordienti nati nel 2009 – 2010

L’attività si svolgerà sui campi in sintetico dell’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia – Via Col, Aprosio 433 (parcheggio su via Don Bosco) e verrà coordinata dal Responsabile dell’Oratorio Davide Panzitta – il Responsabile Sportivo Marino Moraglia - il Responsabile Tecnico Mauro Chiossi, che coordinerà il lavoro degli Allenatori.

Durante l’Open Day, che si svolgerà alle ore 17.30, gli aspirati calciatori potranno cimentarsi in alcuni giochi e partitelle seguiti dagli allenatori /educatori, per questo invitiamo i partecipanti a indossare pantaloncini corti e scarpe da ginnastica.

Ringraziamo il direttore dell’Opera Salesiano don Giovanni Lubino che mettendo a disposizione la struttura permette a tanti giovani di praticare un’attività sportiva a costi molto contenuti ed all’impegno del presidente della Poliportiva (forse unica a livello Provinciale che ha al suo interno 3 discipline: Rugby, MTB-Downhill e Calcio) William Campi. Vi aspettiamo numerosi e per informazioni telefonate al 3664438040".