Ventimiglia: botta e risposta sui social tra il capogruppo della Lega Bevilacqua e il Consigliere Ioculano

“Sapete dove porterei i clandestini? Sotto casa di chi vota e sostiene il PD!” E’ questa la frase incriminata del capogruppo consiliare della Lega a Ventimiglia, Marcello Bevilacqua, che ha fatto scatenare la polemica del Consigliere di opposizione (ed ex Sindaco) Enrico Ioculano.

L’attuale Consigliere regionale, infatti, non le ha mandate a dire e ha lanciato un duro j’accuse al capogruppo del Carroccio: “Eccolo qua il capogruppo della Lega a Ventimiglia. Noto per i suoi silenzi in Consiglio comunale, si trasforma in leone su Facebook. Un capogruppo vero – prosegue Ioculano - si occupa di risolvere i problemi, ci mette la faccia, non si nasconde dietro accuse ad altri, affronta le discussioni in Consiglio, di persona, non teme il confronto e rispetta l'avversario”.

E Bevilacqua, in una delle tante discussioni presenti sui social network, non si ferma in relazione a dove porterebbe i clandestini: “Inizierei con chi si è candidato a sostegno dell’ex Sindaco Ioculano, cosa ne pensate?”

Pronta la replica di Ioculano, che si scaglia nuovamente contro l’avversario politico: “Uno inadeguato al ruolo come te, fa quello che fai tu: scappa dai problemi, non li affronta, si lamenta degli altri (soprattutto quando governa Comune, Regione e ha un sottosegretario agli interni), istiga, tace quando deve parlare e parla quando dovrebbe tacere”.

Parole dure, da entrambe le fazioni, che ovviamente hanno creato il classico chiacchiericcio in città poi trasferito anche sui social. Ecco, i social: una volta la politica si faceva sui banchi del Consiglio, magari con invettive che potevano anche essere dure, ma rimanevano lì. C’erano anche scontri fuori dai Consigli comunali e pure quelli potevano essere particolarmente forti. Oggi, invece, c’è Facebook e i social network.

In questo caso, proprio sotto la discussione intentata, arriva la replica di un paio di semplici cittadini che, forse in questo caso, hanno proprio ragione: “Ma invece di insultarvi su Facebook – dice un uomo - sarebbe meglio che vi occupaste di Ventimiglia, siete diventati patetici. Chi rappresenta le istituzioni sia da una parte che dall'altra non dovrebbe controbattersi sui social, ma in consiglio comunale. Siate seri e fate quello che vi è stato chiesto di fare”.

E gli fa eco una donna: “Io non sto ne per uno è ne per l'altro per nessun partito però so solo che siete tutti dei pecoroni. Avete mangiato tutti sfruttato tutte le occasioni e Ventimiglia fa sempre più schifo. Si ha paura di uscire di casa sporcizia dappertutto. E’ arrivata la bolletta della Tari ed è sempre più cara. Vi dovete solo vergognare, siete solo capaci di bisticciare tra partiti e criticarvi”.

Parole pesanti che evidenziano un momento politico difficile per la città di confine, alle prese con una crisi di maggioranza ancora da ripianare, anche se se le ultime dichiarazioni del Sindaco sembrano aver disteso la situazione. Parole di gente comune che, però, evidenziano un clima fatto prevalentemente di social, sia a livello locale che nazionale. Una politica lontana anni luce da quella dei tempi che furono. Certo, qualcuno potrebbe dire “I tempi sono cambiati, ora c’è Facebook”. Ma qualcun altro, e tra questi ci mettiamo anche noi, potrebbe rispondere “E chissenefrega!”.

Cari politici, e in questo caso non ce la prendiamo con i protagonisti di questa querelle ventimigliese ma ci rivolgiamo in generale a chi governa da Roma in giù, sarebbe opportuno lasciare perdere i social e comunicate in maniera più ‘tradizionale’. Evitate foto su foto dalla mattina alla sera su Facebook e tornate in strada come una volta. Forse potreste essere presi in maggiore considerazione… da tutti!