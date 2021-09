Sanremo: dopo l’estate focus sui progetti in partenza, Biancheri: “Entro fine anno la gara per porto vecchio, a ottobre il bando per piazza Eroi e poi lavori per spiagge e scogliere” (Video)

Tanti i progetti in programma per i prossimi mesi

Così come a settembre si torna tra i banchi di scuola, anche l’amministrazione comunale sta pianificando il ritorno a pieno regime dopo l’estate.



Tanti i temi sulla scrivania del sindaco Alberto Biancheri e dei suoi assessori che si troveranno a mettere in pratica tanti dei progetti che, fino ad ora, sono stati solo nella teoria. Il restyling di porto vecchio, il parcheggio interrato di piazza Eroi, il palazzetto dello sport, le spiagge, le scogliere, l’entroterra e poi passaggi amministrativi cruciali come l’ingresso di Amaie in Amaie Energia, la pratica Rivieracqua, il nodo Riviera Trasporti.



Un autunno ‘caldo’ del quale abbiamo parlato in un approfondimento con il sindaco Biancheri.

L’intervista al sindaco Alberto Biancheri