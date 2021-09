Festival di Sanremo, curiosità sulla rassegna

Uno degli appuntamenti annuali ormai radicati nella cultura italiana è senza dubbio il Festival della Canzone Italiana, più brevemente noto come Festival di Sanremo dato che si è sempre tenuto nella città. Spesso considerato un evento poco interessante e tendenzialmente datato, incapace in particolar modo di far breccia tra i più giovani, ogni anno il Festival continua nonostante ogni preconcetto a catalizzare su di sé le attenzioni del pubblico, di fatto monopolizzando l’opinione pubblica e soprattutto le discussioni sui social, con gli utenti che seguono ogni minuto di ogni serata alla ricerca del prossimo tormentone. La storia del Festival, che toccherà l’anno prossimo la sua edizione numero 72, è ricca di aneddoti e particolarità spesso sconosciute: una circostanza probabilmente inevitabile quando ci si trova a dover fare i conti con oltre settant’anni di storia.

Per esempio, non è noto a tutti il periodo della nascita della rassegna. Certo, è sufficiente fare due conti per realizzare che la prima edizione risale al 1951, ma non basta a realizzare pienamente il contesto nel quale il Festival è nato. Nel secondo dopoguerra infatti l’intera economia si trovava nella necessità di riprendersi dalle difficoltà attraversate nel corso del conflitto: allora come oggi, il turismo rappresentava uno dei settori più in forma. Naturalmente il turismo, legato alla ciclicità delle stagioni, lascia scoperti i mesi più freddi: fu proprio questa circostanza a far sorgere l’idea di creare un evento in grado di attirare turisti anche fuori dal periodo estivo, collocandolo idealmente nel periodo di febbraio/marzo in maniera da creare un’alternanza con il turismo balneare, da sempre molto vivo nella riviera ligure. Il Festival quindi, nonostante oggi sia associato alla promozione della tradizione musicale italiana, nacque in realtà per motivi molto più prosaici.

Se poi è vero che la rassegna si è sempre tenuta a Sanremo, non lo stesso si può dire della location: ormai stabilmente insediata al teatro Ariston, gli esordi furono invece ospitati dal Casinò di Sanremo. La struttura oggi alloggia uno degli ultimi casinò fisici operanti in Italia: gli appassionati infatti tendono ormai a preferire le potenzialità offerte dalla rete, cosa che ha determinato il successo delle versioni online, in grado di distinguersi soprattutto per la loro comodità e la ricca offerta di passatempi. Le sale dell’iconica villa hanno ospitato diversi eventi, fra i quali proprio le edizioni del Festival tenutesi fra il 1951 e il 1976. Uno degli ideatori della rassegna, infatti, era l’allora responsabile degli eventi del casinò, il quale propose per il nascituro Festival il Salone delle Feste della struttura. Il casinò ha quindi ospitato ben 26 edizioni della rassegna prima di passare il testimone al teatro Ariston, sul cui palco si sono tenute tutte le edizioni successive eccezion fatta per quella del 1990, tenutasi eccezionalmente a Bussana, una frazione di Sanremo.

Altro aspetto interessante è quello legato alle modalità di esibizione: oggi, abituati alle dirette e al tempo reale, è difficile immaginare quanto potesse essere complicato avere a che fare con il playback. Eppure al Festival, durante gli anni ’80, il playback era di fatto la regola. Agli artisti era richiesto di mimare la propria performance sulla base di una registrazione già in precedenza effettuata, e se in molti casi ci si adattava altri cantanti, molto meno accomodanti, crearono dei veri e propri casi. Nel 1983 fu Vasco Rossi, con Vita Spericolata, a concludere la sua esibizione in anticipo sulla canzone, abbandonando il palco mentre la sua voce registrata ancora veniva trasmessa. Ancora più emblematico, probabilmente, è l’episodio che l’anno successivo vide protagonisti i Queen, ospiti internazionali di Sanremo 1984: durante l’esecuzione di Radio Gaga, imposta in playback dall’organizzazione, Freddie Mercury allontanò ripetutamente il microfono in maniera da mostrare come quella trasmessa non fosse la sua voce ma una registrazione.

Infine, altra vicenda particolare fu quella che nel 1996 vide protagonisti gli Elio e le Storie Tese, che avevano portato al Festival il futuro tormentone La Terra dei Cachi. Il pezzo, ricco di riferimenti sarcastici e irriverenti, andava decisamente contro i brani più tradizionali; durante le serate però, grazie anche a esibizioni originali e memorabili, la canzone incontrò un favore di pubblico sempre crescente, tanto da far prefigurare la sua vittoria. Alla premiazione finale, tuttavia, Pippo Baudo, perfetto rappresentante di quello stile classico del Festival, annunciò che la canzone si era classificata seconda, venendo sorpassata dalla più tradizionale Vorrei Incontrarti tra Cent’anni di Ron e Tosca. L’inaspettato ribaltamento dell’esito ha subito fatto sorgere dubbi su eventuali interventi illeciti dell’organizzazione del Festival, volti a non far vincere una canzone tanto fuori dagli schemi della rassegna. Alcune evidenze hanno legittimato indagini e persino procedimenti giudiziari, all’esito dei quali tuttavia non è stato provato con certezza alcunché: al gruppo, comunque, è unanimemente riconosciuta la vittoria morale dell’edizione, oltre ad aver vinto il premio della critica.