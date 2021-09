Fai trading sicuro e trai beneficio da un broker regolamentato a livello globale

Il trading online ha iniziato a guadagnare popolarità dopo gli anni 2000 con l'espansione di Internet e la moltiplicazione dei broker online. Si tratta di un'attività che oggi si è per così dire “democratizzata”, chiunque può fare trading nel mercato finanziario. Se vuoi diventare un trader, è importante avere un minimo di pratica e questa è la missione di AvaTrade. A tal proposito AvaTrade si impegna a fornire ai trader neofiti materiale formativo, oltre ad insegnare tutto quello che c’è da sapere sui mercati e sul trading. Su questa piattaforma potrai trovare tutte le informazioni necessarie per fare le scelte migliori per il tuo trading. Sarai istruito anche su tutti gli aspetti dei mercati finanziari e del trading in generale, passando da prodotti tradizionali come mercati azionari, indici o Forex, a nuovi prodotti come le criptovalute.

Che cos'è il trading online?

Il trading online è semplicemente l'atto di acquistare e vendere asset quotati in borsa al fine di realizzare un profitto. Ciò avviene tramite broker online che fungono da intermediario tra gli individui e i mercati finanziari. Questi broker ti permettono di aprire un conto di trading e accedere a un web trader che è un'interfaccia che ti garantisce un accesso facile e veloce ai mercati finanziari di tutto il mondo. Sono finiti i giorni in cui si andava in borsa a vendere all'asta. Oggi puoi fare trading sui mercati comodamente da casa con il tuo smartpho

In quali tipi di mercati investire?

Oggi il singolo trader può accedere a tutti i mercati finanziari grazie alla particolare moltitudine di prodotti derivati ​​che sono stati creati. Ecco qui di seguito in quali mercati puoi fare trading online con AvaTrade:

Forex

Il Forex è uno dei mercati finanziari più popolari per il trading online. Qui è dove vengono scambiate le coppie di valute. Il Forex è il mercato finanziario più grande del mondo con un volume medio giornaliero di scambi di $ 5,5 trilioni. Il Forex è il mercato più accessibile per il trading online, in quanto è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Inoltre, hai a disposizione una leva significativa per il trading, che ti consente di moltiplicare i tuoi guadagni, ma anche le tue perdite.

Le criptovalute

Il mercato delle criptovalute è relativamente nuovo. La prima criptovaluta, Bitcoin, è stata creata nel 2009. A differenza della tradizionale valuta fiat (euro, dollaro, yen, ecc.), le criptovalute sono scambiate solo in forma digitale. Queste valute virtuali si basano su una tecnologia chiamata Blockchain. Non hanno bisogno dell'intervento delle banche, perché si scambiano direttamente tra

individui. Le criptovalute non vengono quindi emesse dalle banche, ma create attraverso un complesso processo chiamato mining. I broker offrono anche il trading di criptovalute utilizzando i CFD. Puoi quindi sfruttare la fluttuazione dei prezzi di queste valute senza possederle digitalmente.

I prodotti derivati

Oggi ci sono molti prodotti derivati ​​che ci facilitano l'accesso ai mercati finanziari. Che tu sia un professionista o un privato, troverai lo strumento più adatto al tuo approccio. Prendiamo ad esempio i CFD. CFD sta per "Contratto per differenza". È lo strumento finanziario più accessibile. Questo prodotto derivato semplifica infatti il ​​trading online. È un contratto tra il singolo trader e il suo broker sullo sviluppo di un asset. La loro caratteristica primaria consiste nel replicare le variazioni di prezzo di un asset, senza per forza richiederne l’acquisto. Ciò significa che il trader può guadagnare sia che il prezzo salga, sia che il prezzo scenda.

In conclusione possiamo analizzare come se fai trading sicuro riuscirai a trarre beneficio da un broker regolamentato a livello globale.