Sanremo: 57enne titolare di un bar aggredito perde un occhio, Biancheri e Il Grande "Episodio gravissimo"

“E’ un fatto molto grave, di una violenza inaudita, che va condannato con fermezza”: così il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande intervengono a proposito dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi nei confronti del titolare di un bar di piazza Borea d’Olmo.

“Nel venire a conoscenza di questo episodio così ignobile e deprecabile – continuano il sindaco e il presidente del Consiglio comunale – siamo rimasti molto colpiti dalle modalità con cui è avvenuto: un gesto ingiustificabile, scaturito da futili motivi a seguito dei quali, purtroppo, la vittima dell’aggressione ha addirittura perduto l’uso di un occhio. Nel ribadire la condanna di tali azioni, esprimiamo vicinanza e solidarietà al titolare del bar e alla sua famiglia, e ringraziamo le forze dell’ordine per aver prontamente perseguito i responsabili di tale atto vergognoso”.

I fatti, lo ricordiamo, risalgono alla notte tra martedì e mercoledì scorsi e hanno visto il titolare del bar colpito violentemente al volto dai tre clienti protagonisti della vicenda. Uno dei pugni ha leso gravemente un occhio dell'uomo, poi operato all'ospedale di Imperia. Il 57enne titolare dell'esercizio è stato da poco dimesso mentre i tre sono stati denunciati per lesioni gravissime.

Proseguono intanto le indagini relative all’aggressione di Vincenzo Mazzitelli, il 57enne titolare del bar ‘L&G’ di piazza Borea D’Olmo a Sanremo, picchiato duramente da tre clienti, al culmine di un fatto increscioso, commentato questa mattina anche dal Sindaco Alberto Biancheri e dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande.

Inizialmente sembrava che il 57enne fosse stato picchiato da uno solo dei tre avventori. Invece il pestaggio è stato messo in atto da tutti e tre, dopo le pacate rimostranze del titolare del bar per la rottura di due bicchieri e per l’eccessivo rumore che facevano nel locale. La reazione dei tre è stata violentissima: lo hanno picchiato per oltre 10 minuti e un pugno al volto gli ha fatto perdere l’occhio.

Ora Mazzitelli è in convalescenza a casa e le sue condizioni stanno migliorando.