Problemi per ottenere il 'Green Pass': il nostro lettore Fabrizio ci racconta la sua Odissea non ancora finita

Un nostro lettore, Fabrizio D., ci ha scritto per lasciare la sua testimonianza sulle difficoltà per l'ottenimento del Green Pass:

“Ieri ho letto della vicenda della donna che, nonostante abbia avuto la Sars-Cov-2 ed effettuato la prevista unica dose di vaccino, non riesce ad ottenere il ‘Green Pass’ e un senso di perplessità e forte preoccupazione mi ha nuovamente assalito poichè mi trovo nella sua stessa situazione. Sono di Sanremo e il 13 marzo scorso ho fatto il tampone in quanto mi sentivo poco bene e, purtroppo, sono risultato positivo al Covid-19. Fatta tutta la trafila segregato in casa, il 29 marzo feci l'ultimo tampone che questa volta ebbe esito negativo quindi potei tornare alla vita normale e al lavoro. A luglio tentai di ottenere il certificato di guarigione da coronavirus, ma tutti i tentativi risultarono vani. Il 6 agosto è entrata ufficialmente in vigore l'obbligatorietà del ‘Green Pass’ in alcuni ambiti, quindi mi armai di santa pazienza e tentai di ottenerlo come guarito da detto virus, ma sia sul sito www.dgc.gov.it, che ai vari numeri verdi, URP e chi più ne ha più ne metta io non risultavo registrato, quindi era come se io non fossi stato mai infettato. Allora mi son detto, tanto il ‘Green Pass’ sarà sempre più esteso nella vita quotidiana, quindi conviene fare il vaccino. Ho chiamato il numero verde 800938818 più volte in quanto non era così facile aver risposta e finalmente sono riuscito a farmi dare l'appuntamento e il 20 agosto, presso l'Hub vaccinale di Taggia, mi hanno inoculato il Pfizer. Preciso che oltre aver scritto sul modulo che io avevo già avuto il Covid-19, ho allegato anche gli esiti dei miei 2 tamponi quello positivo e quello negativo e questa mossa sembrava vincente in quanto tutto il personale lo ha apprezzato. Inoltre durante tutte le fasi della vaccinazione più volte mi è stato ribadito che io avrei dovuto fare solo una dose e infatti mi è stato scritto anche sul foglio di avvenuta vaccinazione. Mi fu detto anche che il ‘Green Pass’ mi sarebbe arrivato direttamente via e-mail o in alternativa mi poteva giungere un SMS sul cellulare con un codice per poi scaricare il certificato con l'app Immuni o Io oppure sul sito dedicato. Bene, ho atteso qualche giorno poichè conosco le lungaggini burocratiche, ma visto che non ricevevo alcun che mi sono recato in farmacia e fornendo la mia tessera sanitaria con stupore ho scoperto che il ‘Green Pass’ non mi arriva in quanto io ho fatto la prima dose, ma serve la seconda vaccinazione per ottenerlo, quindi per errore mi è stato barrato 1 di 2! Leggendo i giornali ho capito che di questi problemi ce ne sono a bizzeffe in tutta Italia, addirittura non si sa quante migliaia di persone sono incappate in questi disservizi, pertanto non è solo l'Asl 1 imperiese ad avere problemi, ma la cosa è inconcepibile in quanto con le odierne tecnologie tutto dovrebbe essere in rete agevolando, semplificando e non rendere la vita dei malcapitati un'odissea. Dopo aver chiamato i vari numeri verdi, passato la mattinata al telefono per parlare con l'URP dell'Asl 1, mi è stato detto di mandare un'e-mail a vaccinati.cert@asl1.liguria.it spiegando la situazione e allegando tutta la documentazione. Con santa pazienza l'ho fatto... e adesso speriamo bene... anche perché, per motivi personali, il 16 di settembre devo recarmi in Belgio e senza il Green Pass ciò non è possibile. Auspicando che sulle tante problematiche intervenga un miracolo per risolverle, spero che chi di dovere apra gli occhi sulla situazione”.