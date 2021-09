Nel mese di settembre, Open day minibasket per tutto il mese di settembre

Open day minibasket per tutto il mese di settembre: Bimbi 6-7-8-9 anni il mercoledì e venerdì alle ore 17.00 al campo Nike (dal comune). Bimbi 10-11anni Lunedì ore 17 campo Nike e Martedì e Giovedì ore 16.45 palestra Villa Citera (via Galilei). Il coach é Mauro Bonino ex giocatore di serie A e gli istruttori sono tutti qualificati. Per informazioni Mauro 329 3569777.