Il Principato di Seborga al torneo di calcio a 5 “2021 No Limits Mediterranean Futsal Cup”

Dal 10 al 12 settembre Sanremo sarà il centro di un’appassionante tre-giorni dedicata al calcio.



Sabato 11 a partire dalle 13.45, presso i Bagni Italia-Morgana Beach, andrà in scena il torneo di calcio a 5 “2021 No Limits Mediterranean Futsal Cup” organizzato dalla CONIFA1 in partnership con Calci: Comunità Resilienti2 e con il supporto di Schiermacher Outfitters, Precision e Governo del Principato di Seborga.



Sei squadre, quattro della CONIFA e due esterne invitate al torneo, si sfideranno in due gironi: il girone A includerà le squadre “Sicilia FA”, “Countea de Nissa FA” (Nizza) e “Principato di Seborga”, mentre il girone B sarà composto dalla “Natzionale sarda de Bòcia” (Sardegna), “FA Isola d’Elba” e “FC Tera Brigasca Labaj”.

Il torneo sarà trasmesso in live-streaming grazie a WeSport, official media partner del torneo, e i social media della CONIFA daranno ampia copertura mediatica all’evento. Saranno presenti anche il Presidente della CONIFA, il norvegese Per-Anders Blind, e la Principessa Nina di Seborga.

Venerdì 10 nel pomeriggio, presso la Federazione Operaia Sanremese di via Corradi, verrà invece inaugurata la tappa sanremese della mostra socio-culturale “Calci: Comunità Resilienti”2, che rimarrà visitabile fino a domenica 12. Si tratta di un’esposizione dedicata al calcio nelle piccole realtà: saranno esposte le storie e le maglie di squadre di tutto il mondo, comprese quelle delle rappresentative partecipanti al torneo di sabato 11; ci sarà l’intervento di alcuni speaker e la proiezione di alcuni documentari, appositamente girati negli scorsi mesi, dedicati al calcio e alla vita nelle comunità di Seborga e della Terra Brigasca. L’accesso alla mostra sarà soggetto al rispetto delle normative anti-COVID vigenti.

CONIFA, Confederation of Independent Football Associations, è una federazione internazionale di calcio fondata nel 2013 alla quale sono affiliate oltre 60 squadre non affiliate alla FIFA che rappresentano le nazioni, le dipendenze, gli Stati senza un riconoscimento internazionale, le minoranze etniche, i popoli senza Stato, le regioni e le micronazioni.

Calci: Comunità Resilienti è un progetto triennale ideato da Francesco Zema e nato per narrare storie di resilienza comunitaria e buone pratiche sociali dal mondo attraverso testimonianze di cultura e sport, con particolare riferimento al ruolo positivo del calcio nelle piccole realtà. Il progetto è attivo dal 2020 e si articola mediante percorsi espositivi itineranti presso musei, fondazioni e luoghi di cultura, webinar e laboratori nelle scuole.