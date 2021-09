I Black Corsair della Pallamano Ventimiglia convocati nella selezione delle Alpi Marittime Francesi di Beach Handball

“Ottimo inizio della nostra stagione 2021-22, per noi e per i nostri ragazzi è una bellissima notizia questa convocazione, a testimonianza che il lavoro paga e che il nostro impegno nei confronti di questa magnifica disciplina è apprezzato anche dai nostri amici francesi, che sono ormai lanciati a far diventare il Beach Handball uno sport all'altezza dei risultati ottenuti dalla FFHB nelle varie competizioni nel corso degli anni, tali da farli diventare la prima scuola di Pallamano del Mondo. Ormai da anni, oltre la Pallamano, investiamo i nostri sforzi nel Beach Handball ed il nostro lavoro continua a sfornare ragazzi interessanti. Auguriamo ad Andrea, Leonardo, Jonathan e Sidney, di vivere una bella esperienza e di continuare ad investirsi a fondo in questo sport, che inizia a dargli delle grosse soddisfazioni”. Queste le dichiarazioni di Pippo Malatino, che con incredibile continuità riesce ad ottenere risultati significativi anche nel Beach Handball.