Canoa: importanti successi per la Canottieri Sanremo, quattro titoli, 3 medaglie e 7 finali (Foto)

Ultimo fine settimana ricchissimo di soddisfazioni per la Canottieri Sanremo che, dopo una stagione segnata da risultati importanti, ha conquistato 4 titoli italiani nella paracanoa e 3 medaglie e 7 finali nelle categorie assolute.

La giornata di venerdì, dedicata alla distanza dei 1000 metri, ha visto subito la società matuziana protagonista con il titolo italiano di Amanda Embriaco e il bronzo del k4 junior di Samuele Siciliano, Alessandro Martini, Lorenzo Dragoni e Lorenzo Mauro.

Sabato dedicato ai 500 metri e nuovo titolo per Amanda Embriaco, con l’argento per il k4 misto ragazzi di Ilaria Vacondio, Alice Rolfo, Loris Defaveri e Federico Simonetti; bronzo nuovamente per il k4 junior di Siciliano, Martini, Dragoni e Mauro, 7° posto per Siciliano nel k1 junior e per il k2 Under 23 di Simone Grossi Bianchi e Luca Sparneri. Sesto posto per il k2 ragazze di Ilaria Vacondio e Alice Rolfo.

La domenica e stata la giornata della velocità sulla distanza dei 200 metri: doppio titolo italiano nella categoria kl3 con Amanda Embriaco e, nella categoria Dir a di Sofia Allavena un quarto posto dell’inossidabile k4 junior (medagliato in tutte le gare nazionali dell’anno), 6 posto ancora per Samuele Siciliano che si e confermato tra i primi 10 atleti junior d’Italia ancora 7° il k2 Under 23 di Simone Grossi Bianchi e Luca Sparneri che, al loro primo anno di categoria senior, già dimostrano di essere un equipaggio ben consolidato e di valore. Sesto posto il k4 ragazze di Ilaria Vacondio, Camilla Pompili, Beatrice Pignotti e Alice Rolfo; 9° posto del k2 ragazzi di Federico Simonetti e Loris Defaveri.

Da non dimenticare Simone Tommasini, Nicolò Ravasio, Francesco Leone, Federico Martini, Adriano Ghi e Giulio Languasco passati quest’anno dalle categorie giovanili a quelle assolute che si sono ben comportati e hanno lottato fino all’ultima pagaiata sfiorando la finale.

"Siamo una bella squadra dai più grandi ai più piccoli sono ragazzi che con il loro impegno ci hanno resi orgogliosi del lavoro svolto durante tutto l’anno": così i due allenatori Monica Albarelli e Diego Pizzamiglio che proseguono “Un grazie particolare alla canottieri sanremo e al nostro presidente Sergio Tommasini che è sempre pronto a sostenere e promuovere il nostro sport e il lavoro con i giovani. Abbiamo ancora tre appuntamenti importanti: questo fine settimana a Caldonazzo con la finale nazionale Canoa Giovani, tra due settimane quando Amanda Embriaco rappresenterà l’Italia ai mondiali di Copenaghen e il campionato regionale sulla distanza dei 200 metri proprio a Sanremo dove verrà assegnato anche il trofeo Albarelli dedicato alle categorie giovanili”.