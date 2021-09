Circolo ARCI “Tunin Siffredi” e Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia donano abbigliamento ai profughi afgani

Oggi, con la consegna di decine di vestiti e intimo per uomo, donna e bambini, e di 60 paia di scarpe si è conclusa la prima fase di raccolta fondi per acquisto di beni di primaria importanza per i profughi afgani ospitati a Sanremo.

Il circolo ARCI “Tunin Siffredi” di Taggia e il circolo di Rifondazione Comunista Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi” desiderano “ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con le offerte in denaro, ringraziare la Croce Rossa Italiana per il coordinamento negli aiuti, ma soprattutto l’azienda 'ConTe' centro commerciale di Taggia per il contributo, importantissimo, datoci fornendo a titolo gratuito le scarpe. Azienda che ha dimostrato in modo evidente la propria sensibilità verso la causa afgana e ha riposto in noi fiducia nella gestione”.