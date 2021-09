Ventimiglia: il Sindaco risponde a Strescino "La Lega ha aperto la crisi anche in nome di Fratelli d'Italia"

“E' vero che il Commissario di Fratelli d'Italia non ha aperto la crisi, ma è anche vero che lo ha fatto pure a suo nome la Lega. Dice che non è un discorso di poltrone ma anche che, se non chiude con le deleghe, Fratelli d'Italia andrà in opposizione. Mi farò meglio spiegare la differenza ma non è questo il punto”.

Non è tardata la risposta del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, alle dichiarazioni rilasciate oggi al nostro giornale (QUI) dal Commissario cittadino, Paolo Strescino. “Hanno un consigliere e un assessore ai Lavori pubblici, tutela del territorio, patrimonio e altre deleghe. Per me è implicito – prosegue Scullino - che chi si occupa di Lavori pubblici debba farlo anche di arredo urbano. Sentirò meglio per capire e, se la richiesta è questa, per me è implicito, non cambia niente e sono d'accordo. Considero Fratelli d'Italia un alleato importante che, tramite l'Assessore Gianni Berrino, ha da subito sostenuto la mia candidatura. Ho stima per il Consigliere regionale Veronica Russo che mi ha sempre dimostrato grande attenzione e collaborazione”.

Poi Scullino fa capire di concordare con gli alleati di partito e di voler andare avanti con il lavoro che serve per la città: “Se siamo quindi tutti d'accordo, la Lega prima di tutti, vorrei adesso ritornare ad occuparmi della pratiche inerente la città. Ad esempio la realizzazione della nuova passerella, la cui delibera di approvazione del progetto definitivo compreso il rifacimento degli argini del Roya e la rigenerazione urbana di entrambi i lati, è pronta. Ieri pur annunciata in Giunta, abbiamo voluto rinviarla a giovedì prossimo per delicatezza nei confronti di tutti. Un'opera storica, monumentale da 10 milioni di euro che cambierà completamente l'immagine di Ventimiglia”.

Il Sindaco, ribadendo la volontà di proseguire il lavoro fin qui intrapreso, conclude: “Ci sono poi pronte altre opere per circa 5 milioni di euro, tra cui tre parcheggi nelle frazioni e il sottopasso di Via Freccero zona Peglia. Forza tutti al lavoro, per la nostra amata città”.