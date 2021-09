Sanremo: chiuso al pubblico il ‘caldo’ consiglio comunale su Rivieracqua e ‘Casa Serena’, con le restrizioni covid sono solo 6 i posti liberi

La data dell’8 settembre è segnata in rosso sul calendario politico sanremese: a palazzo Bellevue, dalle 17.30, andrà in scena uno dei consiglio comunali più attesi dell’anno. Si parlerà di Rivieracqua e ‘Casa Serena’, due argomenti cardine per il percorso della squadra Biancheri-bis.

In particolare è il destino della RSA di Poggio a destare le maggiori preoccupazioni per l’annunciata presenza di dipendenti e sindacati che vogliono incontrare l’amministrazione e chiedere un intervento, come già successo mercoledì mattina.

La seduta, però, sarà chiusa al pubblico, nonostante ultimamente il Comune avesse riaperto lo spazio dedicato a chi volesse assistere se in possesso di green pass. va detto che, in condizioni normali, il consiglio comunale era solito attrarre l’interesse di una sparutissima rappresentanza di cittadini. Ma, come noto, in caso di discussioni particolarmente accese, i numeri lievitano.



E così sarebbe stato anche mercoledì prossimo se non si fossero messe di mezzo le norme anti covid. La capienza della sala consigliare, infatti, è di 45 persone, sottraendo i 32 consiglieri e le 7 unità di personale restano 6 posti per la stampa e il pubblico.



Sarà possibile almeno ricevere una delegazione? Al momento nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito, ma pare che almeno l’intenzione di accogliere qualche rappresentante dei lavoratori sia al vaglio dei responsabili. Nulla di certo, ma almeno uno spiraglio.