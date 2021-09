Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia domani la visita in Provincia di Imperia

È prevista per domani la visita del Ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia.

Alle ore 17.00 il ministro sarà presente al gazebo della Lega a Diano Marina, in Via Genova angolo via Genala, per sostenere la candidatura a sindaco di Cristiano Za Garibaldi, oltre che per un confronto con le associazioni di categoria e i cittadini in materia di turismo.

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 il gazebo della locale sezione sarà a disposizione della cittadinanza per la raccolta delle firme dei sei referendum sulla giustizia.

Successivamente, il Ministro si recherà ad Imperia per una visita istituzionale in occasione della manifestazione “Vele d’Epoca”.