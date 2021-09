Camporosso: campo Zaccari, Veronica Russo (FdI) “Il 13 settembre con l'Assessore Ferro incontro con i Sindaci”

“Insieme all'assessore regionale allo sport Simona Ferro e ai quattro sindaci dei Comuni interessati (Vallecrosia come capofila, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia) abbiamo fissato per il 13 settembre un incontro al campo Raoul Zaccari di Camporosso per verificare lo stato dell'arte dell'impianto e comprendere le criticità al fine di trovare possibili soluzioni che abbiano come risultato la ricerca di finanziamenti per la riqualificazione dell'impianto". Lo annuncia la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo.

"L'obiettivo è quello di trovare, compatibilmente con le norme vigenti e considerate tutte le criticità, una soluzione definitiva e poter fare interventi concreti e non solo chiacchiere per ripristinare un campo che versa attualmente in pessime condizioni per la negligenza del passato e la cui riqualificazione da anni viene richiesta dalle numerose associazioni sportive che se ne servivano e che ancora oggi se ne servono", aggiunge la consigliera.

"Da quando sono entrata in Regione - conclude Veronica Russo - mi sono sin da subito attivata, di concerto con l'assessore Ferro, per lo Zaccari: si tratta di un impianto fondamentale non solo per gli oltre duemila atleti del ponente ligure ma anche per i numerosi campioni stranieri che lo hanno scelto in passato per la posizione favorevole sia dal punto di vista climatico che per la vicinanza alla pista ciclabile ed alla Francia”.