Sanremo: domani la seconda serata di 'Soleá' con Massimo Cotto, Paola Farinetti e la musica di Piero Sidoti a villa Nobel

Secondo appuntamento domani alle 21.15 per “Soleá – Festival della cultura mediterranea”.

Nel parco di Villa Nobel di Sanremo il tema della rassegna 2021, ovvero “Derive e approdi” sarà affrontato attraverso le parole e la musica del cuneese Gianmaria Testa.

Per questo secondo incontro sul rapporto tra la canzone d’autore e il mare, dialogheranno Massimo Cotto, giornalista, scrittore, voce di Virgin Radio e grande divulgatore della musica italiana ed internazionale, Paola Farinetti, organizzatrice, imprenditrice culturale e vedova del compianto musicista piemontese, cui è dedicata la serata, e il critico musicale Marinella Venegoni.

Con loro il cantautore friulano Piero Sidoti, protagonista di un omaggio musicale intenso e delicato a Testa, con il quale Sidoti aveva collaborato in diversi progetti.

A tracciare l’omaggio al cantautore cuneese, non mancheranno contributi video e immagini inedite.

Nella produzione musicale di Gianmaria Testa la bellezza malinconica dei brani si intesse con le trame di viaggi, per mare e per terra. Lo sguardo si pone sulla produzione di “Da questa parte del mare”, ma anche si rivolge ad un insieme di suggestioni che arrivano proprio da quelle strane affinità e fascinazioni di chi, piemontese, guarda al mare con un sentimento di appartenenza, trasporto, amore e mistero. E poi c’è il rapporto con il marsigliese Jean Claude Izzo. Testa, infatti, conosceva Izzo e ne era buon amico, tanto da dedicargli la canzone “Ritals”, uno fra i brani più significativi dell’album “Da questa parte del mare”.

Domenica il festival “Soleá” si chiude con lo spettacolo di Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo, su echi di brani di Ivano Fossati e di testi dello stesso Izzo, a bordo di una barca a vela, durante una suggestiva navigazione nelle acque sanremesi.



“Soleá”, alla quinta edizione, è organizzata dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni con la direzione artistica di Angelo Giacobbe.

È realizzata grazie al sostegno del Comune di Sanremo e con la collaborazione di Prime Quality, gestore di Villa Nobel, e dello Yacht Club Sanremo, e gode del patrocinio del Club Tenco.

A Villa Nobel stasera, prima dello spettacolo, il pubblico potrà usufruire del servizio bar con la buvette gestita da Prime Quality.

Per partecipare all’evento è obbligatorio essere in possesso di Green pass nonché effettuare la prenotazione sul sito www.sanremo2021.eventbrite.it , indicando il proprio nome e cognome e un contatto e-mail e telefonico.

Si precisa che l'accesso al parco di Villa Nobel avverrà dall'ingresso sulla pista ciclabile.

Biglietti: tariffa unica 10,00 euro; “abbonamento” ai tre appuntamenti 25,00 euro.

Per informazioni: sanremo@nidodiragno.it – tel. / whatsapp 3938753637

Massimo Cotto

Ha lavorato a lungo per quotidiani, riviste italiane (Espresso, Epoca, Europeo, Max) e internazionali (Billboard, Howl!). Per vent’anni è stato conduttore di programmi radiofonici e televisivi Rai e autore di numerose trasmissioni musicali (Festival di Sanremo, Festival di Castrocaro). Tra i suoi lavori teatrali: All’ombra dell’ultimo sole sul mondo di Fabrizio De André e Da quando a ora in scena, con Giorgio Faletti. È direttore artistico del Festival di Castrocaro, del Premio De Andrè, di Astimusica, di Visionaria. È autore di queste pubblicazioni: Leonard Cohen, We Will Rock You, Il grande libro del rock (e non solo), Le lacrime di Marley, Everybody’s Talking. Su Virgin Radio trasmette, insieme a Dr. Feelgood e Antonello Piroso, la carica per il mattino 100% rock.

Paola Farinetti

Paola Farinetti da vent’anni si muove con agilità nel mondo dello spettacolo inteso in tutte le sue forme. È stata tra le prime in Italia a produrre e distribuire “spettacoli di confine”, caratterizzati dalla miscela dei linguaggi: quello teatrale propriamente detto, quello musicale, quello letterario. Ha lavorato da sempre con Gianmaria Testa e ha coinvolto, via via negli anni, attori, musicisti, scrittori di primo piano nella scena italiana e non solo: Erri De Luca, Giuseppe Battiston, Paolo Rossi, Giuseppe Cederna, Marco Paolini, Laura Betti, Gabriele Mirabassi, Paolo Fresu, Enrico Rava, Stefano Bollani, Rita Marcotulli, Mario Brunello, Greg Cohen, Mimmo Locasciulli, Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi, Cristina Donà, Banda Osiris, per non citarne che alcuni.

Ha prodotto molti dischi, seguendone ogni aspetto, da quelli artistici a quelli tecnici, ed ha un catalogo editoriale. Si è sempre impegnata nella produzione teatrale e discografica e nella relativa distribuzione, affiancando a questa attività principale collaborazioni e consulenze nell’organizzazione e nella direzione artistica di Festival e Rassegne.

Piero Sidoti

Piero Sidoti nasce a Udine nel 1968. Dopo la Laurea in Scienze biologiche, intraprende la carriera di insegnante di matematica e scienze, professione che porta avanti ancora oggi. Dal 2001 gira i teatri italiani con lo spettacolo Odissea di un suonatore di campanelli. È stato cantante ed attore nel film di Silvio Soldini Agata e la tempesta. Nel 2004 si classifica fra i quattro concorrenti vincitori del Premio Città di Recanati. Sempre nel 2004 è finalista al premio L’artista che non c’era e al Premio Fabrizio De André come miglior poesia in musica e miglior cantautore. Nel 2005 è stato premiato come Miglior artista non prodotto al Festival Domenico Modugno e nel settembre 2008 si è esibito al Tenco che ascolta, a Provvidenti. Nel 2010 esce il primo album Genteinattesa prodotto da Produzioni Fuorivia e distribuito da Egea, grazie al quale si aggiudica la Targa Tenco per la migliore Opera Prima, i premi Moret d’Aur e Pino Piras. Nel 2011 Genteinattesa esce anche in Francia e viene presentato a Parigi in occasione del concerto di Gianmaria Testa al Teatro Alhambra. Il secondo disco Lalala viene pubblicato, sempre con Produzioni Fuorivia, a 5 anni dal primo lavoro. La chitarra che accompagna il brano Leggermente è suonata da Gianmaria Testa.

Il calendario

Sabato 4 settembre

ore 21.15 – Villa Nobel

Talk Gianmaria Testa

“Dentro la tasca di un qualunque mattino”

Massimo Cotto incontra Paola Farinetti

con la partecipazione di Marinella Venegoni

spezie musicali di Piero Sidoti

Domenica 5 settembre

repliche ore 16.00 – ore 17.15 – ore 18.30

Banchina piazzale Vesco, Porto Vecchio

Spettacolo navigante

“Con questi cieli sopra il mare”

di e con Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo

sulle parole e sulle musiche di Ivano Fossati

Biglietto 10 euro

Abbonamento per i tre spettacoli 25 euro