Le 'Bajardo Lerctures' chiudono con la grande storia narrata da Riccardo Mandelli

Il borgo di Bajardo si sta sempre più affermando come la “capitale dell’entroterra per la cultura”. A questa nomea contribuisce anche il successo dell’Università d’estate che va sotto l’insegna internazionale di “Bajardo Lectures”. La bellezza del paesaggio, la ricchezza delle sue tradizioni e leggende e il fascino della rocca medievale hanno fatto sì che un buon pubblico abbia seguito nel corso dell’estate 2021 le occasioni settimanali di cultura ad ampio raggio, spaziando tra letteratura e musica, arte e costume, cultura del territorio e tematiche storiche.



L’incontro conclusivo è in programma per sabato 4 settembre alle ore 18 ed è appunto dedicato ad una pagina importante di storia contemporanea: con il titolo di “Al Castello Devachan la spartizione del Medio Oriente” si vuol infatti rievocare un accadimento di 101 anni fa ovvero la Conferenza di Pace del 1920 tenutasi a Sanremo. A narrare con competenza e acume le vicende che videro i rappresentanti delle grandi potenze mondiali riunirsi nella città dei fiori per stabilire alcune conseguenze della Prima Guerra Mondiale sarà il professor Riccardo Mandelli, autore del libro “Dieci giorni in aprile” dedicato appunto a quel fatto storico. Lo storico Mandelli da alcuni anni è accademico della Pigna e ha pubblicato diversi volumi che hanno fatto luce su aspetti poco studiati della storia della Riviera come l’esilio sanremese dell’ultimo sultano ottomano Maometto VI, la storia e i retroscena del casinò di Sanremo e del gioco d’azzardo in Italia, e insieme a Romano Lupi “Il libro nero del Festival” e “Sanremo segreta”. Insieme al relatore nella Chiesa Vecchia di Bajardo interverrà anche l’attore Max Carja per la lettura di un’invettiva di Gabriele D’Annunzio.

La serata, come le precedenti, sarà trasformata in una “lezione video” pubblicata sul canale Youtube “Bajardo Lectures”. L’iniziativa, coordinata da Freddy Colt per l’Accademia della Pigna, è stata finanziata dalla Pro Loco Bajardo.

L’ingresso è libero, nel limite dei posti disponibili. Non è necessaria la prenotazione.