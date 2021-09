Imperia: vento forte e mare grosso esaltano le 'Signore del Mare', prima regata alle 'Vele d'Epoca' (Foto e Video)

Ieri la cerimonia di inaugurazione e oggi il via alle regate: lo spettacolo delle ‘Vele d’Epoca’ sta inebriando la città di Imperia da giorni, ma oggi è gara vera con le ‘Signore del mare’ che hanno preso il largo e si sono date battaglia nella pprima giornata.

Oltre 50 le imbarcazioni che, da Calata Anselmi hanno approfittato di un bel vento per potersi misurare nelle acque di fronte alla città, per una manifestazione unica nel suo genere in tutta Italia e che l'anno scorso non si è potuta svolgere a causa della pandemia. In gara ci sono: Alcyone, Artemis, Artica II, Barbara, Beatrice, Calypso, Chaplin, Chinook, Comet,Corsaro II, Dulcinea Cardioteam, Ea, Firebird, Flicka, Graylag, Golfo Mistico, Hallowe’en, Irima, Jour de Fete, Klara, Kerkira Seconda, Leon Pancaldo, Lulu, Manitou, Mariella, Miss K IV, Nin, Nina VI, One Wave, Onfae, Orion, Oryx, Outlaw, Penelope, Raimbow III, Rowdy, Sagittarius, Sandra, Samurai, Skylark of 1937, Tamara III, Tuiga, Tulli II, Valentina, Windhover.

Oltre alle imbarcazioni in gara anche una decina di 'Dragoni'. Presenti, tra i tanti, 'Lulu', un vintage yacht classe 1897, la più antica barca da diporto in Francia, Manitou, la barca del presidente americano John F. Kennedy; la spettacolare Orion con i suoi 50 metri e Marinella (24 metri), che batte bandiera di Antigua. C’è anche 'Beatrice', la barca portabandiera della città di Imperia donata di recente al Comune dall'imprenditrice Diana Bracco, che prende parte alla regata con un equipaggio composto da giovani imperiesi. Ma anche del 'Tuiga', barca portabandiera dello Yacht Club de Monaco.

Domani mattina si torna in acqua mentre, nel pomeriggio è atteso anche a Imperia il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alle ore 22.45 torna, poi il tradizionale spettacolo pirotecnico, un omaggio alla città e agli yachts presenti in banchina. Per osservarlo è stato consigliato al pubblico di seguire lo spettacolo dal Molo San Lazzaro, Banchina Medaglie d'Oro o dal Parco Urbano San Leonardo.

Domenica, ultima giornata di regata per le 'Regine del Mare' che uscendo dal porto daranno sfoggio di tutta la loro bellezza per aggiudicarsi il Premio de La Grande Parata. Parata di eleganza, infatti, a partire dalle ore 10 sul Molo Lungo di Porto Maurizio. Spettacolo imperdibile per chi è appassionato del bello e vuole osservare da vicino la maestosità di queste Signore senza tempo. A partire dalle 17.30 dal palco di Calata Anselmi si terrà la cerimonia ufficiale di chiusura che premierà i vincitori dell'edizione 2021 delle Vele d'Epoca di Imperia.

(Foto e video di Tonino Bonomo)