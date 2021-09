Ha avuto il covid e poi si è vaccinata ma non riesce a scaricare il green pass, le forti perplessità di una lettrice

“Buongiorno direttore, scrivo per portare alla luce una situazione che riguarda non solo me ma molte altre persone. A gennaio sono risultata positiva al covid, nel mese di giugno ho provveduto a vaccinarmi, solo tornando a casa mi sono accorta che, per un errore del hub vaccinale, mi era stato dato un appuntamento per la seconda dose. Ho immediatamente contattato l'Asl facendo presente che, avendo fatto il covid, avrei dovuto ricevere una sola dose e mi hanno rassicurato che avrebbero provveduto ad aggiornare la mia posizione (sul modulo avevo scritto la mia passata positività al covid).



A distanza di due mesi mi ritrovo che non posso scaricare il greenpass perché risulto inadempiente della seconda dose. Ho chiamato l'Asl, il 1500, il medico curante, ho scritto e-mail all'Urp, ma purtroppo sembra non esserci una soluzione per persone nella mia situazione. Nel 2021 dove, basta schiacciare un tasto per sapere anche quanti peli si hanno nel... corpo, mi sembra impossibile che non possano, non solo non risolvere un problema causato da loro, ma nemmeno avere soluzioni da proporre. Purtroppo, se non risolvo la situazione per recarmi al lavoro dovrò fare, a spese mie, tamponi ogni 48 ore. Trovo inaccettabile lasciare nel limbo persone che, come la sottoscritta, hanno fatto tutto correttamente per essere in regola e poter lavorare. Vergognoso da parte dello stato e del sistema sanitario nazionale non colmare questo divario che si crea tra la legge e la sua applicazione.

Mgv”.