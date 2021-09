La Scuola di Pallavolo Mazzucchelli ai nastri di partenza. L'intervista al Direttore Sportivo Giorgio Lanteri

Un nuovo anno sportivo è ormai alla porte e la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli si appresta a tornare operativa a pieno regime. La società Matuziana infatti, lunedì 30 agosto, è ripartita con gli allenamenti delle diverse squadre che hanno incominciato la preparazione per la nuova stagione, sempre più vicina all’inizio ma con sempre, purtroppo, con l’incombente minaccia del Corona Virus.

Per sentire le sensazioni, i pareri, le opinioni ma anche le preoccupazioni dovute alla continua presenza del Covid-19, abbiamo sentito Giorgio Lanteri, Direttore Sportivo della società Matuziana che ci ha gentilmente concesso questa intervista:

Vista lo scorso anno in cui la società ha ottenuto risultati anche importanti, vincendo trofei di livello, cosa ti aspetti dalla nuova stagione?

“Sicuramente nella scorsa stagione abbiamo ottenuto buoni risultati, frutto dell’impegno e dei sacrifici dei ragazzi e ragazze, visti negli allenamenti ma soprattutto in campo. Nella stagione che ci apprestiamo ad iniziare lavoreremo per mantenere questo trend cercando magari, di migliorarlo ulteriormente”.



Un nuovo anno di pallavolo sta per incominciare. In questo nuovo inizio quali saranno gli obbiettivi della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli? Puoi dirci se ci sono novità nello staff tecnico?

“Nella prossima stagione i nostri obiettivi saranno quelli di portare più atleti ed atlete possibili in palestra a fare pallavolo, puntando soprattutto alle annate dei più piccoli che nella scorsa stagione sono stati i più penalizzati dai protocolli anticovid; inoltre cercheremo di far crescere tutti i giocatori e tutte le giocatrici sul piano tecnico e caratteriale cercando di distinguerne le singole personalità.

Tutto questo sarà possibile attraverso la conferma di tutto il nostro validissimo staff tecnico al quale si è aggiunto un'altrettanto competente tecnico, Raffaele Sini”.

Il Covid 19 è ancora presente e nonostante le misure siano un po' meno restrittive rispetto a prima, ti aspetti che magari in palestra, ad osservare le partite, possano tornare i genitori dei ragazzi - ragazze, muniti di Green Pass?

“Purtroppo anche questa stagione sarà caratterizzata da non poche difficoltà dovute al Covid19. Al momento il protocollo emanato dalla Fipav è abbastanza restrittivo, ma se ci sarà la possibilità di riavere i tifosi in palestra…. Ben vengano! Sentire il tifo sano allegro e corretto, fa sempre piacere”.

Per continuare L'attività sportiva bisogna essere muniti dell'ormai famigerato Green Pass. Visto che dai 12 anni in su è obbligatorio avere il green pass... Come gestirete questa situazione? Considerando invece che dai 12 anni in giù non sarà obbligatorio avere la vaccinazione, sperate in un ritorno ed in un incremento dei piccoli in palestra?

“Il Greenpass ci faciliterà in alcuni casi e sarà d'intralcio in altri. Al momento la Mazzucchelli ha iniziato le attività con tutti i gruppi all'aperto, presso la struttura di Poggio di Sanremo. Colgo l'occasione per ringraziare a nome di tutti, l'associazione che gestisce la struttura e che ci permette di usarla per il mese di Settembre, con la speranza di arrivare a pieno regime per i primi di Ottobre, confidando anche in nuovi protocolli Fipav meno restrittivi.

Per quanto riguarda i minori di 12 anni, che sono esentati dal vaccino e possono entrare liberamente in palestra, stiamo controllando appunto I vari protocolli per lo svolgimento delle attività e speriamo che siano in molti a riavvicinarsi a questo splendido sport visto l'enorme carenza avuta nella scorsa stagione”.



Quali saranno i campionati più penalizzati per via dell'attuale protocollo FIPAV?

“Non vedo un campionato più penalizzato di un altro a causa del Greenpass, tutto dipenderà dalle adesioni delle ragazze e dei ragazzi e soprattutto dalla nostra capacità di appassionarli alla squadra ed alla famiglia Mazzucchelli. Noi siamo tutti prontissimi”.



Nonostante il 'flop' delle nostre nazionali alle Olimpiadi, credi che il movimento pallavolistico crescerà lo stesso?

“Sì purtroppo le nostre nazionali non sono andate molto bene alle olimpiadi ma si sa che ogni competizione è fine a se stessa tant'è vero che le nostre azzurre stanno facendo bene agli europei, questo può essere un ottimo imput per avvicinare nuovi atleti alla pallavolo. Sono convinto che per far crescere l'intero movimento, dovranno lavorare molto bene tutte le società, tra le quali anche la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli, supportate dagli enti territoriali di tutta Italia e dalla federazione in primis, avranno modo di crescere e di ottenere maggiore visibilità”.