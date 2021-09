Sanremo: sabato torna il grande sport al campo di Pian di Poma con la 7ª edizione del Festival del Rugby

Sabato pomeriggio ritorna l'appuntamento con il grande rugby al campo di Pian di Poma.

In una cornice suggestiva tra le spiagge della città e la sua pista ciclabile nasce un impianto che oggi viene valorizzato per una nuova formula turistica che si lega a sport e benessere, tramite i grandi eventi come quello in scena sabato.

A partire dalle ore 16.30 si aprirà l'evento principale del Festival del Rugby Sanremo, giunto oramai alla sua 7ª edizione all'interno del quale condivideranno il manto verde il Valorugby Emilia e il Rugby Olympique de Grasse: due squadre che arrivano nella Città dei Fiori non a caso.

Non sarà esclusivamente un grande spettacolo di rugby ma ci saranno numerose sorprese, tra spettacoli di danza, premiazioni e giochi, senza dimenticare il tradizionale terzo tempo.



Il Valorugby Emilia, vincitore della Coppa Italia nella stagione 2018/19 e partecipante ai play- off Scudetto del, Top10 nasce nel 1945 come “Rugby Reggio” per diventare nel 1960 l'attuale realtà che vede la partecipazione a 41 anni di campionati consecutivi; da quattro anni il club porta avanti il progetto Valorugby per mettere in stretto collegamento i giovani atleti con il mondo dell’impresa, partendo dal presupposto che il rugby, più di ogni altro sport, ha un patrimonio di valori eccezionalmente ricco e vuole rispondere alla forte alla crisi di modelli da seguire in modo che si trasferiscano dal campo alla vita.

Vanta una folta schiera di giocatori con presenze nelle nazionali

maggiori Italiana, Argentina e Brasiliana.



Fondata nel 1963, la Rugby Olympique de Grasse è una delle più antiche associazioni sportive di Grasse (Francia). Il club si affida da sempre ai giovani del territorio. È quindi un lavoro che inizia nelle categorie più giovani con un'esigenza di formazione e trasmissione di valori riconosciuta da tutti. Una qualità di allenamento che poi permette ai migliori di tentare l'avventura verso l'alto livello poiché oggi alcuni dei giocatori militano a Tolone, Montpellier o Clermont-Ferrand.



Sarà possibile assistere allo spettacolo gratuitamente, munendosi di green pass e recandosi all'ingresso della tribuna dalle 16.