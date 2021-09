Pallacanestro: lunedì prossimo il raduno di apertura del BC Ospedaletti, c'è anche il percorso femminile

Raduno di apertura per la stagione sportiva 2021-22, lunedì prossimo per il Basket Club Ospedaletti, con la speranza di poter riprendere regolarmente l'attività e, soprattutto, terminarla senza problemi. La Federazione ha diramato le linee guida da adottare e il comportamento che atleti ed addetti ai lavori dovranno attenersi.

Il BC Ospedaletti punta a due squadre ‘Senior’, in Promozione maschile e Serie C femminile. “Proprio per quest'ultimo settore – evidenzia il coach Andrea Lupi - ci impegneremo a iniziare un percorso solo femminile anche per le leve minori iniziando dal minibasket. Il progetto è importante e allo stesso tempo difficile perché negli ultimi anni si è fatto poco per il basket ‘rosa’ e molte ragazze sono emigrate per riuscire a giocare. Noi ci proviamo e vedremo quello che succederà”.

L’appuntamento è per lunedì alla palestra di via Isnart, ad Ospedaletti.