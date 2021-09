Calcio giovanile. Ritiro a Triora per i 2007 e 2008 dell'Ospedaletti allenati da mister Marco Anzalone

Dopo i Pulcini, anche i ragazzi orange del 2007 e del 2008 hanno avuto la preziosa occasione di trascorrere un weekend di ritiro a Triora.

Sempre guidati dal loro mister Marco Anzalone, i giovani calciatori dell’Ospedaletti si sono allenati, hanno giocato e, soprattutto, hanno trascorso del tempo prezioso insieme per conoscersi, cementare il gruppo e coltivare amicizie.

“Grazie alla preziosa disponibilità del paese della valle Argentina, al quale va il grande ringraziamento da parte della società, i nostri ragazzi hanno potuto sperimentare la ricca esperienza del ritiro, cruciale per il gruppo e per ogni suo singolo elemento - dichiarano dall’Ospedaletti - ora la squadra proseguirà nella preparazione in vista delle prime gare ufficiali e porterà sempre con sé i ricordi del weekend trascorso a Triora”.