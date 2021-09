Il 12 settembre evento di beneficenza dell’Associazione Sportiva 'Sanremo Calcio' pro rifugiati afgani

L’Associazione Sportiva Sanremo Calcio, in collaborazione con numerosi ragazzi di Sanremo, tra i quali l’Associazione A.N.F.F.A.S., il Centro di Solidarietà l’Ancora, si stanno adoperando per organizzare un evento di beneficenza con l'obiettivo di recuperare beni di prima necessità e fondi per rifugiati provenienti dall’Afghanistan alloggiati presso il Presidio Militare di Sanremo in Via Lamarmora.

"L’evento di beneficenza - si spiega nel comunicato - si terrà domenica 12 settembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 22.00 circa presso il campo di atletica e Rugby di Pian di Poma e il campo di calcio a otto giocatori sempre in località Pian di Poma. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa. Uno dei momenti principali dell’evento sarà costituito dalle parole di un rappresentante tra i rifugiati che racconterà in Italiano la sua esperienza, dall’intervento di un membro della Comunità Mussulmana e dalle parole dei rispettivi Presidenti di alcune Associazioni tra cui il Centro di solidarietà l’Ancora.

Lo scopo della giornata è quello di sensibilizzare la gente e creare un dialogo tra noi cittadini e le istituzioni in modo da poter cooperare nel miglior modo possibile e tutti insieme. Durante l’evento saranno presenti due cantanti, due ballerine e attori che declameranno alcune poesie, sarà presente un rinfresco offerto da alcuni esercizi commerciali. Molto probabilmente ci sarà anche una lotteria e un torneo di calcio il quale ricavato sarà anch’esso devoluto in beneficenza".