Elezioni comunali Diano Marina: ecco la squadra di 'Diano Domani' a sostegno del candidato sindaco Francesco Parrella

La lista civica 'Diano Domani' ha reso pubblica oggi la lista dei nomi che sosterranno il candidato sindaco Francesco Parrella.

Al suo fianco nella corsa alle elezioni ci saranno: Roberto Ardissone, 47 anni, sposato con due figli, diploma di maturità scientifica, agente di commercio; Luisa Barcella, 62 anni, sposata con tre figli, laurea in Medicina, medico chirurgo specializzato in neuropsichiatria infantile, ex assessore e consigliere comunale a Diano Marina; Domenico Belfiore, 55 anni, sposato con un figlio, assicuratore a Diano Marina; Ino Bonello, 66 anni, albergatore a Diano Marina e presidente provinciale Confesercenti; Gianni Rossi Cassani, 58 anni, sposato con due figli, laurea in giurisprudenza, imprenditore nel campo della ricettività a Diano Marina; Micaela Cavalleri, 35 anni, sposata con due figli, laurea in Promozione e Gestione del Turismo, imprenditrice nella ristorazione a Diano Marina; Daniele Filippone, 41 anni, due figli, titolare di un bar nel centro cittadino di Diano Marina; Loredana Grita, 69 anni, giornalista professionista in pensione, già candidato sindaco a Diano Marina; Gianfranco Mandara, 72 anni, sposato con due figli e due nipoti, laurea in Giurisprudenza e master in Business Administration, dirigente comunale Imperia (1980-2011) in pensione; Anna Marino, 44 anni, sposata con un figlio, laurea in Biologia e specializzazione all'insegnamento per la scuola secondaria, docente di matematica e scienze; Milko Pisano, 44 anni, diploma di qualifica professionale, commerciante; Paolo Trimarchi detto 'Paletta', 61 anni, artigiano.