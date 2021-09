Sanremo: accordo tra Grafiche Amadeo e Mazzucchelli per garantire il futuro del volley nella città dei fiori

“Quando ci si conosce e si scopre che si hanno gli stessi obiettivi sia sportivi che sociali è inevitabile un matrimonio, specialmente quando si respira lo sport della stessa città”. In questo modo Beppe Privtiera e Nando Guadagnoli, spiegano il connubio nato tra la Grafiche Amadeo Sanremo e la scuola volley Mazzuchelli, presieduta da Maria Rita Galliano e coordinata da Daniela Bordoli.

Le due note e importanti società del ponente per campionati e numero di iscritti, danno vita al ‘Riviera Mazzu’, che non è proprio una fusione ma una strettissima collaborazione su tutti i campionati gestiti dalle due società matuziane. I due sodalizi vogliono proporre uno sport per tutti, che sia formativo, sociale e agonistico, dando continuità dal minivolley alle Serie C, femminile e maschile.

La collaborazione era già iniziata su piccoli progetti nel settore giovanile, anche con buoni risultati sportivi (secondi a livello regionale dietro il Colombo Genova nel settore maschile) ma ora si è voluto formalizzare il tutto per dare uno slancio al volley sanremese. “Adesso cominciano le nuove sfide sportive – evidenziano le società - ma primo su tutti il problema ‘Green Pass’, evidenziando ancora disparità tra federazione ed enti di promozione, tra sport all'aperto e al chiuso ed incoerenza con i protocolli precedenti ma anche serie difficoltà di rapporto con le famiglie”.