Calcio, Pietra Ligure. I fondi raccolti nell'amichevole con la Sanremese sono stati consegnati ai servizi sociali cittadini

Si è svolto lo scorso 25 agosto il trofeo "Città di Pietra Ligure" che ha visto la compagine pietrese ospitare tra le mura amiche del "Devincenzi" la Sanremese. Il match, oltre che una utile prova per avvicinare la condizione migliore possibile in vista dell'imminente inizio di stagione, è stato anche un'importante occasione di solidarietà.

Come annunciato in sede di presentazione dell'amichevole, il sodalizio guidato dal presidente Claudio Faggiano ha devoluto parte del ricavato dal botteghino in beneficenza a favore dei servizi sociali del Comune di Pietra Ligure.

"Ieri mattina, l'A.S.D Pietra Ligure Calcio 1956 ha donato ai nostri servizi sociali latte, olio, pasta, tonno, biscotti, passata di pomodoro e altri generi alimentari acquistati con la raccolta di beneficenza svoltasi in occasione della partita Pietra Ligure Vs Sanremese del Trofeo 'Città di Pietra Ligure', giocata mercoledì scorso al 'Devincenzi' - si legge sulla pagina Facebook del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Grazie, da parte di tutti noi, all'A.S.D Pietra Ligure Calcio, al suo Presidente Claudio Faggiano, al Vice Presidente Gino Ricciardi, alla dirigenza e a tutta la squadra per la loro costante attenzione verso il prossimo e per il loro continuo impegno nella solidarietà, nella beneficenza e nel volontariato, valori fondamentali e integranti dell'etica sportiva che li caratterizza. I generi alimentari donati verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà".